Как Ольга Сумская выглядела в в студенческие годы – актриса очаровала архивным снимком

Ольга Сумская показала, как выглядела в 19 лет / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, которая недавно рассказала об отношениях со старшей сестрой, вспомнила у себя в Instagram, как в начале карьеры ходила на кастинги. Актриса сопроводила свой рассказал снимком, на котором ей 19 лет.

Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко. Фотограф подловил хороший момент. Вышла после кинопроб и загадываю желания. Я очень часто ходила на пробы тогда ... Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибатийских артисток. Но я всегда верила в себя и была настойчивой. Да я и сейчас такая, – написала певица.

/ Фото: instagram.com/olgasumska

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В комментариях отметили, что актриса с годами не изменилась.

"Такая красивая, что в молодости, что сейчас!"

"Вы очень красивая"

"Такая настоящая! Красавица!"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, Ольга Сумская дебютировала на сцене в возрасте пяти лет. Актерскую карьеру начала еще в студенческие годы. Ее дебют в кино состоялся в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". После выпуска из университета Ольга Сумская стала ведущей актрисой Театра русской драмы имени Леси Украинки. Большую популярность звезда получила, когда сыграла главную роль в сериале "Роксолана".

Ранее Ольга Сумская показала спортивный аутфит для пробежки.