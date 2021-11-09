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Такой вы ее не видели: Ольга Сумская показала спортивный аутфит для пробежки (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 10:19
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Актриса и народная любимица всегда появляется на публике в платьях и с идеальной укладкой. Но как Сумская выглядит дома?
Ольга Сумская показала себя в непривычном образе
Ольга Сумская показала себя в непривычном образе / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, которая недавно поделилась архивными кадрами из 90-х, опубликовала в Instastories фото своего спортивного лука.

Для вечерней пробежки и прогулки с питомцами артистка надела черные штаны, ветровку и красную кепку с очками. Волосы 55-летняя заслуженная артистка Украины собрала в низкий пучок.

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На вечернюю пробежку, – подписала селфи Сумская.

Ольга Сумская в спортивном аутфите / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Ранее Ольга Сумская призналась, что у нее не существует проблем с переполненным гардеробом. Актриса отдает свои вещи на благотворительность, раздает подругам и дарит родственникам.

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Известно также, что у звезды есть две собачки – Джессика и Жасмин, которых Сумская просто обожает. Они помогли ей переждать карантин, рассказала Ольга в соцсети.

Ольга Сумская с домашними питомцами / Фото: instagram.com/olgasumska

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Ольга Сумская дебютировала на сцене в возрасте пяти лет. Актерскую карьеру начала еще в студенческие годы. Ее дебют в кино состоялся в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". После выпуска из университета Ольга Сумская стала ведущей актрисой Театра русской драмы имени Леси Украинки. Большую популярность звезда получила, когда сыграла главную роль в сериале "Роксолана".

Как Ольга Сумская ведет свой Instagram – смотрите в ролике:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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