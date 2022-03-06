Как поддержать себя и ближнего: советы от Анатолия Анатолича

Анатолий Анатолич рассказал, в какой поддержке нуждается каждый украинец / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий телеканала "Украина" точно знает, в какой поддержке сейчас нуждается каждый украинец:

Сейчас очень непростое время. Выброс адреналина первых дней прошел, и сейчас у многих возникают очень удручающие мысли, поэтому нужно искать в себе силы поддерживать друг друга. Если видите, что рядом с вами стрессующий человек – поговорите с ним, обнимите, пообщайтесь, скажите простые слова: "Все будет хорошо!"

Телеведущий поделился ситуацией, что в селе, где он остановился с семьей, в магазине встретил женщину, которая нуждалась в поддержке, поэтому он охотно подошел обнять и поддержать ее хорошими словами.

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Анатолий Анатолич отметил, что тактильный контакт – это особая форма взаимодействия, при которой происходит эффективное общение между людьми. Так гораздо легче донести какую-нибудь важную информацию. И любому из нас очень приятно, когда его ценят, выражают свои чувства с помощью крепких рукопожатий.

Вот это мы сейчас должны делать! Понятно, что всем страшно, все переживают, нашим военным страшнее в 100 раз больше, но мы должны объединяться и поддерживать друг друга! – отметил Анатолич.

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