Как проходит Нацотбор на Евровидение-2022: все подробности (текстовая трансляция)

Нацотбор на Евровидение-2022 - трансляция / Фото: YouTube

Сайт "Сегодня" ведет текстовую трансляцию Нацотбора на "Евровидение-2022". В финале выступят восемь конкурсантов: Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy.

Согласно правилам Нацотбора, если двое участников наберут одинаковое количество баллов, победит тот, кто получил большее количество от зрителей.

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19:43 Barleben с композицией Hear My Words выступает в финале под номером четыре.

Barleben / Фото: YouTube

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19:33 Тина Кароль в восторге от ребят. "Это было реально профессионально", – говорит о выступлении Our Atlantic член жюри.

Тина Кароль / Фото: YouTube

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19:29 Вайбовые Our Atlantic с песней "Моя любовь" и их усы.

Группа Our Atlantic / Фото: YouTube

19:23 Пока к выступлению готовятся следующие участники, посмотрим на роскошное платье Маши Ефросининой.

Ведущая Нацотбора Маша Ефросинина / Фото: YouTube

19:19 Джамала очень рада, что Нацотбор вернулся в формате прямого эфира, а также хвалит Michael Soul.

Джамала / Фото: YouTube

19:12 Вторым выступает Michael Soul с песней Demons.

Michael Soul / Фото: YouTube

19:00 Из-за технических неполадок во время прямого эфира, Cloudless выступят во второй раз. Тогда жюри прокомментирует их номер.

Cloudless за кулисами Нацотбора / Фото: YouTube

18:53 Первыми на сцену вышли рокеры Cloudless. В 2020 году они тоже принимали участие в Нацотборе на "Евровидение" с песней Drown me Down, однако не одержали победу. Солист группы Юрий поделился шокирующими подробностями: после проигрыша в нем разочаровались родные – он поссорился с матерью и даже подрался с родным отцом.

Cloudless первыми выступили в финале Нацотбора / Фото: YouTube

18:36 В жюри Нацотбора – Тина Кароль, Джамала и Ярослав Лодыгин, член правления Суспільного и режиссер.

Жюри Нацотбора Фото: YouTube

18:30 Стартовал финал Нацотбора на "Евровидение-2022". На сцену вышли триумфаторы прошлого года – группа Go_A.