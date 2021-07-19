Как участница от Украины на Славянском базаре-2021 пыталась покорить российский шоубиз: что о ней известно

Рената Штифель с ранних лет на сцене. На ее счету участие во многих музыкальных конкурсах. Несколько лет назад Штифель пыталась о себе заявить в эфире российского талант-шоу

Что известно о представительнице от Украины на "Славянском базаре-2021" / Фото: instagram.com/renatashtifel/

Украинская певица Рената Штифель заняла второе место на скандальном конкурсе "Славянский базар в Витебске". Пока певица не комментирует свое участие в музыкальном конкурсе. На ее страничке в Instagram есть только одно фото со "Славянского базара" и сделано оно с Николаем Басковым.

Рената Штифель на конкурсе "Славянский базар" с Николаем Басковым / Фото: instagram.com/renatashtifel/

Певица уже не первый год пытается покорить не только украинский шоу-бизнес, но и российский. Life Сегодня рассказывают, что известно о Ренате Штифель.

Представительница от Украины на "Славянском базаре-2021" Рената Штифель родом из Ужгорода. С ранних лет она занимается музыкой и участвовала в разных музыкальных конкурсах – "Черноморские игры", "Молодая Галичина", финалистка нацотбора "Евровидения-2012" от Украины.

Рената Штифель на "Черноморских играх" в 2017 году:

Рената Штифель на нацотборе "Евровидения-2012":

Далее некоторое время она сотрудничала с бывшим продюсером Мики Ньютон Тимофеем Нагорным. В 2012 году в репертуаре Ренаты Штифель появился трек "Я живу для тебя", автором которого выступил Руслан Квинта. Песня собрала около 18 миллионов просмотров на YouTube.

Чуть позже песня Ренаты Штифель "Конец фильма" стала саундтреком к российскому сериалу "Реальные пацаны".

В 2019 году принимала участие Рената Штифель и в российском проекте "Голос". На слепых прослушиваниях она исполнила "Пісню про рушник". Девушка была в команде Константина Меладзе, но до прямых эфиров ей не удалось дойти.

В феврале этого года Рената Штифель объявила о помолвки с инвестиционным менеджером по имени Чарльз. Возлюбленный сделал ей предложение на пляже острова Кипр в присутствии своих детей от первого брака.

Напомним, из украинских артистов на конкурсе "Славянский базар" выступила только Таисия Повалий, она спела песню "Панно кохання".