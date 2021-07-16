"Спасибо, моя творческая родина": Таисия Повалий на Славянском базаре призналась в любви Беларуси

В Беларуси певицы представляла Украину и спела песню "Панно кохання". А потом призналась в любви Беларуси, Витебску и сказала, что счастлива выступать на конкурсе

Таисия Повалий в Беларуси выступила на Славянском базаре / Фото: скриншот

Украинская певица Таисия Повалий, которая в новом альбоме назвала себя жертвой хейтеров из-за выступлений в России, спела на открытии международного песенного конкурса "Славянский базар в Витебске". Видео с выступления размещено на YouTube-странице певицы.

В Беларуси Таисия Повалий представляла Украину и спела песню "Панно кохання". А потом призналась в любви Беларуси, назвав ее творческой родиной:

Я первая Гран-при Славянского базара. Я счастлива, что десятилетия прошли, а я так же волнуюсь и это такая же феерия в моей душе сегодня. Спасибо, моя творческая родина. Спасибо, Витебск, спасибо, Беларусь. Люблю вас!

От Украины в конкурсе приняла участие и журналистка, ведущая канала "Перший незалежний" Диана Панченко. Она стала одной из ведущих мероприятия в Беларуси.

Напомним, что вокруг "Славянского базара", который проходит в Витебске при поддержке самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, разгорелся скандал. В связи с протестами против его режима белорусы призывают зарубежных артистов игнорировать приглашения на белорусские фестивали и другие мероприятия.

Напомним, что из-за политической ситуации в Беларуси многие украинские звезды отказались ехать на конкурс. Среди таких артистов Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, MARUV и другие.