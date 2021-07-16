Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

#FREEBRITNEY

Болезнь дочери Заворотнюк

Роман Джей Ло

Скандалы с Кароль

Канны-2021

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

"Спасибо, моя творческая родина": Таисия Повалий на Славянском базаре призналась в любви Беларуси

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
16 июля, 09:32
Копировать ссылку
В Беларуси певицы представляла Украину и спела песню "Панно кохання". А потом призналась в любви Беларуси, Витебску и сказала, что счастлива выступать на конкурсе
Таисия Повалий в Беларуси выступила на Славянском базаре
Таисия Повалий в Беларуси выступила на Славянском базаре / Фото: скриншот

Украинская певица Таисия Повалий, которая в новом альбоме назвала себя жертвой хейтеров из-за выступлений в России, спела на открытии международного песенного конкурса "Славянский базар в Витебске". Видео с выступления размещено на YouTube-странице певицы.

В Беларуси Таисия Повалий представляла Украину и спела песню "Панно кохання". А потом призналась в любви Беларуси, назвав ее творческой родиной:

Я первая Гран-при Славянского базара. Я счастлива, что десятилетия прошли, а я так же волнуюсь и это такая же феерия в моей душе сегодня. Спасибо, моя творческая родина. Спасибо, Витебск, спасибо, Беларусь. Люблю вас!

От Украины в конкурсе приняла участие и журналистка, ведущая канала "Перший незалежний" Диана Панченко. Она стала одной из ведущих мероприятия в Беларуси.

Напомним, что вокруг "Славянского базара", который проходит в Витебске при поддержке самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, разгорелся скандал. В связи с протестами против его режима белорусы призывают зарубежных артистов игнорировать приглашения на белорусские фестивали и другие мероприятия.

Напомним, что из-за политической ситуации в Беларуси многие украинские звезды отказались ехать на конкурс. Среди таких артистов Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, MARUV и другие.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда белья Ким Кардашьян
Все обсуждают
Ирина Меладзе VS Альбина Джанабаева
Узнать больше
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
#FREEBRITNEY
Все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу
Узнать

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять