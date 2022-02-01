Как выглядела Анастасия Заворотнюк во время съемок "Моей прекрасной няни" (фото)

Поклонники давно не видели, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк / Фото: открытые источники

Вот уже несколько лет в Сети обсуждают разные версии о состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Источники утверждают, что у нее рак головного мозга, опухоль, которая были и у певицы Жанны Фриске. До сих пор семья артистки официально не называла диагноз, но дочь Заворотнюк не раз в Инстаграм подтверждала, что ее мама мужественно сражается с тяжелой болезнью. Сегодня в Интернет попал кадр, на котором, как считают пользователи, Анастасия Заворотнюк. Но ее внешность стала неузнаваема после химиотерапии.

Действительно ли это она на снимке, неизвестно. Хочется верить, что все сообщения об ухудшении состояния здоровья артистки – всего лишь происки злопыхателей. Поддерживая положительный настрой поклонников звезды кино, вспоминаем, как выглядела Анастасия Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня", который сделал ее народной любимицей.

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Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики

няня Вика и Максим Шаталин / кадр из сериала

Роль няни Вики принесла Заворотнюк сумасшедшую популярность.

кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Наряды актрисы всегда становились поводом для обсуждения.

кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Няня Вика умела находить способы доказать свою точку зрения.

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гифка по мотивам сериала "Моя прекрасная няня"

После выхода сериала восклицания "Мама дорогая", "Очуметь", "Гламурненько" улетело в народ.

Название

На съемках сериала, кстати, у Заворотнюк завязался роман с Сергеем Жигуновым. Из-за нее он ушел от жены.

Заворотюк и Жигунов на съемках "Моей прекрасной няни" / кадр из сериала

Актриса долгое время была заложницей образа няни Вики.

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кадр из сериала

Со многими коллегами Заворотнюк после окончания съемок осталась очень дружна.

кадр из сериала

Виктория Прутковская, главная героиня / кадр из сериала

Поклонники желают артистке крепкого здоровья, а мы продолжаем следить за свежими новостями по теме.

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