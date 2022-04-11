Как выглядела Никола Пельтц до пластики: смотрим фото жены Бруклина Бекхэма

Как изменилась внешность жены Бруклина Бекхэма / Фото: Getty Images

На днях Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились. Сын Бекхэмов и дочь миллиардера устроили пышное торжество, которое уже несколько дней активно обсуждают. К слову, паре не привыкать к разговором в Сети о себе, но есть вопросы, которые новоиспеченная жена Бруклина Бекхэма не любить обсуждать и касаются они ее внешности.

Пользователи Сети уверены, Никола Пельтц делала пластические операции, но сама она это никак не комментирует.

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Как изменилась внешность Николы Пельтц

Как пишет Celebrity Plastics, дочь миллиардера сделала увеличение губ, ринопластику и подтяжку лба и не исключено, что была контурная пластика подбородка.

/ Фото: Getty Images

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/ Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

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/ Фото: Instagram

Что известно о невесте Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. Девушка старше сына Бекхэмов на четыре года. Никола – актриса, дочь знаменитого американского миллиардера Нельсона Пельтца. Отец девушки является основателем Trian Fund Management и экс-владельцем Snapple, компании по производству напитков.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Она снялась в сериалах "Под куполом", "Мотель Бейтс", фильмах "Трансформеры. Эпоха истребления" и "Повелитель стихий".

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поддерживают Украину. Пара открыла сбор средств для детей, которые пострадали во время войны в Украине.