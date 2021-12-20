Как выглядит сейчас и что постит в Инстаграм Зианджа – экс-Борис Апрель?

Как сейчас выглядит Зианджа - Борис Апрель / Фото: instagram.com/zifaamelu

Певец Борис Апрель оказался в числе самых известных звезд, сменивших пол. После каминг-аута исполнительница взяла псевдоним Зианджа, однако сейчас она более известна как Zi Faamelu.

В своих социальных сетях, в частности в Instagram-аккаунте, Зи стала реже публиковать собственные снимки и видео.

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Зианджа реже постит фото в соцсетях / Фото: instagram.com/ziasphere

Чаще всего в Instastories певицы можно увидеть различные посты на тему бодипозитива, цитаты и просто эстетские картинки. Хотя иногда среди них появляются и личные фотографии исполнительницы.

Фото – instagram.com/zifaamelu

Последнее свое фото в ленте девушка опубликовала еще в сентябре.

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На сегодняшний день на страничку Зи в Instagram подписаны более 13,5 тысяч фолловеров, вот только, что они думают по поводу публикаций певицы неясно – девушка закрыла все комментарии.

Фото – instagram.com/zifaamelu

Чем сейчас занимается Зианджа?

Сейчас исполнительница забросила свой YouTube-канал и активно начала вести аккаунт в соцсети под названием Patreon. На данной платформе музыканты могут делиться своим творчеством по платной подписке.

Скриншот – patreon.com/zifaamelu

Так, за доступ к творчеству Зи придется заплатить минимум $5, а вот самая дорогая подписка на профиль молодой певицы стоит $250.

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Скриншот – patreon.com/zifaamelu

Напомним, что год назад певица сменила имя Зианджа на псевдоним Zi Faamelu и кардинально изменила свой имидж.