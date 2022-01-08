Какой ангелочек! 19-летний победитель Голоса Роман Сасанчин умили фото с новорожденной дочерью и супругой

Роман Сасанчин показал фото с женой и маленькой дочкой. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official
За день до 2022 года Роман Сасанчин и его жена Иванна впервые стали родителями. У пары родилась дочь , которую назвали Лизой.
На днях победитель "Голоса" решил поделиться новыми милыми фотографиями, где он позирует вместе с любимой Иванной и новорожденной девочкой
Теперь нас трое, и нашему счастью нет предела, – подписал кадры Сасанчин.
Как видно на фото, 19-летний певец вместе с Иванной держат на руках малышку и радуются ей.
Очарованные фолловеры засыпали комплиментами молодых супругов и пожелали их семье счастья:
- Такие хорошие.
- Какие милые.
- Какой ангелочек. Вы прекрасная семья.
- Вы так красивы, особенно ваша доченька.
Отметим, что Роман Сасанчин и Иванка зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов Тернополя в начале декабря 2021 года. Свадьбу пара решила отпраздновать скромно дома в кругу семьи и друзей.
Уже 30 декабря в семье состоялось пополнение. Как рассказал сам Роман, девочку назвали Елизаветой, но по паспорту имя малышки – Элизабет.
Сасанчин также сообщил, что роды Иванны прошли с осложнениями. Еще за несколько дней до родов ее забрали в больницу с болями в животе.
Артист решил поддержать свою жену, поэтому пара отважилась на партнерские роды. Впрочем, 23-летняя Иванна не смогла родить сама и ей пришлось делать кесарево сечение.
Раньше Иванна поделилась подробностями семейной жизни с Романом и рассказала, с какими проблемами им приходится справляться.