KALUSH и Педану передали "буряковую эстафету". Подробности звездного челленджа

Евгений Клопотенко предложил KALUSH и Педану приготовить борщ / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 июля борщ – не просто блюдо национальной кухни, он получил статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Популяризировать национальное блюдо в Украине решили еще одним необычным способом. В Instagram Министр культуры Александр Ткаченко запустил #borschtchallenge.Суть эстафеты в том, чтобы известные украинцы поделились в социальных сетях своим рецептом борща.

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Министр пригласил присоединиться к челленджу Евгения Клопотенко, Машу Ефросинину, Ольгу Стефанишин и Сергея Жадана.

Участие в необычном флешмобе уже успел принять победитель проекта "МастерШеф". Евгений Клопотенко поделился своим новаторским рецептом любимого блюда.

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Это так прикольно: украинцы могут съесть свое нематериальное культурное наследие. Вот, музыку, например, не съешь. А борщ съешь. Короче, это отдельная тема для возбуждения и фантазий, – написал Клопотенко в Instagram.

Кулинар пригласил приготовить борщ победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, а также Александра Педана, Наталью Литвин и Михаила Федорова.

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