Звездный патриотический хит "Ми з України" за несколько дней стал народным. Как ему это удалось?

Телеканал "Украина" вместе с популярнейшими артистами возглавил тренды YouTube. О рекордном количестве просмотров за два дня, сплоченности звезд и создании народного хита – далее в материале

Песня "Ми з України" возглавила тренды YouTube! / Фото: Скриншот из видео

23 июня телеканал "Украина" вместе с 17 артистами отечественного шоу-бизнеса презентовал песню о несокрушимости нашего народа "Ми з України". Релиз клипа состоялся на YouTube-канале "Украина". Всего за два дня патриотический трек набрал более 1 миллиона просмотров и оказался в трендах YouTube!

Песня покорила сердца украинцев и продолжает быть на репите. Бесспорно, трек можно назвать хитом и символом непобедимости нашего народа!

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Ведущие телеканала "Украина" присоединились к записи песни

В создании патриотического хита "Ми з України" приняли участие 15 топовых артистов. Воины информационного фронта канала "Украина" Владимир Остапчук и Алексей Суханов также спели вместе с нашими звездами.

Как отметил Владимир Остапчук, благодаря песне "Ми з України" украинцы в очередной раз показали миру мужество и силу нашего народа.

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Создавая эту песню, чувствовал подъем, гордость и единство. А еще драйв от того, что мы лучшая нация на планете. В песне целый водоворот эмоций: боль, сопротивление, злоба и любовь, а любовь всегда побеждает. Поэтому песня – это мое видение мира: я украинец, а Украина – это свобода и любовь, – сказал телеведущий.

Скриншот с видео "Ми з України"

Алексей Суханов подчеркнул, что это песня всех, кто на стороне добра. Кстати, релиз трека состоялся в день оглашения решения Евросоюза о статусе кандидата для Украины. Об этом также сказал ведущий.

Канал "Украина" объединил звезд в патриотическом хите "Ми з України". Это песня мужества и силы украинцев и всех, кто на стороне Добра! – поделился своими мыслями телеведущий.

Скриншот с видео "Ми з України"

Как рождался народный хит: открываем занавес

"Ми з України" – инициатива телеканала "Украина". Песню исполнили 17 артистов – Оля Полякова, Михаил Хома (DZIDZIO), Наталья Могилевская, Тина Кароль, Фагот, Юлия Санина, MELOVIN, Оля Цибульская, ALEKSEEV, Настя Каменских, Злата Огневич, Александра Зарицкая (солистка группы "КАЗКА"), Сергей Бабкин, Арт Муаяд Абдельрахим (победитель проекта "Співають всі!"), а также телеведущие Владимир Остапчук и Алексей Суханов.

Трек создан, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы как один боремся за свободу и европейское будущее Украины.

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Хит победы "Ми з України" написали Артур Железняк и Маша Личи по заказу телеканала "Украина". Аранжировкой трека занимался Сергей Грачев. Режиссером клипа выступил Константин Гордиенко.

Да, эта работа была непростой, ведь с некоторыми артистами пришлось работали дистанционно. Я все время нахожусь в Украине, но кто-то в Турции, кто-то в Великобритании, кто-то в Испании. С каждым мы подбирали локации, фотографировали, смотрели, согласовывали. Все артисты завелись, нашли красивые места. Часть звезд мы отсняли в Киеве, а работу тех, кто находится за границей, я контролировал удаленно, – поделился подробностями создания проекта Гордиенко.

Стоит отметить, что съемочная команда и звезды, которые находились в Украине во время создания клипа, рисковали жизнью. Ведь, к сожалению, во всех областях сохраняется высокая угроза ракетных обстрелов или бомбардировок.

Дата премьеры выбрана неслучайно – 23 июня. В этот день состоялся исторический и переломный момент – Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. А ведь сейчас украинцы борются с российским нашествием за мир во всей Европе.

Верим в победу! Верим в ВСУ!

Кстати, новый хит "Ми з України" покоряет Польшу. Что так задело поляков – читайте здесь.