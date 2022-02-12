KALUSH обвинили Cуспільне в фальсификации баллов Нацотбора: хотят подать в суд

KALUSH недовольны результатами Нацотбора на "Евровидение-2022" / Фото: YouTube

Сегодня стало известно, что Украину на "Евровидении-2022" в итальянском Турине будет представлять Alina Pash. По итогам голосования Нацотбора у нее 15 баллов – 8 от судей и 7 от зрителей.

На втором месте Kalush Orchestra с 14 баллами, а на третьем – Wellboy с 13 баллами.

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Турнирная таблица в финале Нацотбора на "Евровидение-2022" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Группа KALUSH, которая вошла в тройку лидеров Нацотбора, обвиняет организаторов в фальсификации результатов – якобы баллы были неправильно подсчитаны.

Об этом могут свидетельствовать ошибки ведущих во время оглашения результатов голосования зрителей – Тимур Мирошниченко перепутал баллы, при этом турнирная таблица исчезла с экрана на сцене и никто не смог увидеть итоговые цифры.

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KALUSH также запросили у организаторов Нацотбора лист с итоговыми баллами, но им отказали.

Если все честно и прозрачно, почему бежать и перекидывать на чужие плечи эту информацию и не показать нам этот листочек?, – поинтересовался представитель KALUSH.

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Скандал набирает обороты, потому что команда KALUSH намерена создать петицию на сайте президента Украины о фальсификации голосования в Нацотборе на "Евровидение-2022".

Пусть дадут нам официальные результаты, не сфабрикованные, не коррумпированные... Почему сейчас нам не могут дать простой лист, где все написано, мы бы просто его посмотрели, даже не фотографировали, – сказал журналистам представитель KALUSH.

Ранее мы писали, что скандальная Alina Pash "прогнала" Wellboy за кулисами Нацотбора (видео).