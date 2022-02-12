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Не успел договорить: скандальная Alina Pash "прогнала" Wellboy за кулисами Нацотбора (видео)

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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12 февраля, 22:22
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В Центре культуры и искусств НАУ проходит Нацотбор на "Евровидение". Не обошлось без конфузов. Причем не только на сцене, но и за кулисами
Alina Pash прогнала Wellboy из пресс-зоны на Нацотборе
Alina Pash прогнала Wellboy из пресс-зоны на Нацотборе / Фото: "Сегодня"

Своим выступлением на Национальном отборе на "Евровидение-2022" Alina Pash поразила зрителей и членов жюри. Мощное выступление и положительные отзывы, видимо, настолько придали уверенности и вдохновили Алину, что петь она продолжила и за сценой.

Выйдя в пресс-зону, девушка "прогнала" одного из своих конкурентов Wellboy. Артист не успел договорить, пока давал интервью – ему пришлось уступить место Алине.

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"Сегодня" запечатлели этот момент.

Отметим, что в этом году Национальный отбор снова оказался довольно скандальным. Сначала Alina Pash обвинила еще одних участников отбора, Kalush Orchestra, в плагиате. Позже все стали обсуждать тот факт, что Алина в 2017 году посещала Россию и временно оккупированный полуостров Крым. Артистка заявила, что въезжала в Крым с территории Украины, однако старые интервью и комментарии Паш в соцсетях свидетельствуют об обратном.

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Как бы там ни было, но Alina Pash является, по мнению жюри и зрителей, одной из самых мощных и талантливых артисток.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль прокомментировала упреки о "продвижении" Wellboy.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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