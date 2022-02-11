Камалия кинула стилиста и швею на деньги

Стилист пожаловалась, что Камалия не выплачивает гонорар за работу / Фото: Instagram

Софию Неведомую пригласили поработать на съемках нескольких клипов для певицы Камалии в качестве стилиста. Было пошито два костюма, отработана смена на съемках. Стилисту за работу обещали 500 долларов, а выплатили только 100 долларов, обещав потом доплатить.

Сначала девушку игнорировали по поводу оплаты, а теперь сказали, что стилист и ее швея денег не получат.

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Как отметила девушка в Instagram, швея потратила свои деньги на расходники для костюмов. Отказ оплачивать работу аргументируют тем, что стилист и швея не в срок сделали свою работу. Но, по словам Софии, Камалия болела каждый месяц и ездила на отдых, а сорваных дедлайнах обвиняют девушек.

Скриншот: Instagram

София добавила в Instagram скрин переписок.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Камалия у себя в соцсетях пока никак не прокомментировал пост Софии. В то же время в комментариях под последним постом певице уже пишут по поводу этой ситуации.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко не заплатила писательнице, которая работала над ее детской книгой.