Каменских захейтили за новые откровенные фото: Почему всегда полуголая?

Настя Каменских опубликовала новые фото с отпуска и нарвалась на критику / Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских часто публикует откровенные снимки, которые в комментариях обсуждают. Не все подписчики певицы в восторге от такого контента – новые фото тому доказательство.
Настя устроила фотосессию на яхте, где сейчас отдыхает с друзьями и супругом. Певица не упустила возможность в очередной раз продемонстрировать фигуру. Каменских позировала в бикини.
Ну понеслась первая партия фоточек, – подписала снимки Настя, спросив у подписчиков, какое фото им нравится больше.
Настя Каменских показала фигуру / Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских на яхте / Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских поделилась фото с отпуска / Фото: instagram.com/kamenskux
Пока одни в комментариях выбирали лучшее фото, другие упрекнули певицу в публикации частых откровенных снимках у себя в соцсетях.
"Странная ты стала. Зачем эти фото? К чему?"
"Купальник слабо снять?"
"Почему всегда полуголая? Неужели только будоражит зрителей инстахлама?
К слову, певицу в Сети критикуют не первый раз. Настя в одном из своих интервью призналась, что не обращает внимания на негативные комментарии.
Меня лично они не цепляют. Я себе худший комментатор. Я так себя бичую. Я так к себе строга и ни один человек с этой Настей, которая внутри, не сравнится. Не реагирую на это. Я понимаю, что это люди что-то себе пишут – что в себе не любят, – сказала Настя Каменских.
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских: