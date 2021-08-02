Напівоголена Каменських сексуально позувала на яхті в Хорватії (фото)

Настя Каменських зі своїм чоловіком Потапом і друзями відправилися у відпустку. Але навіть під час відпочинку співачка не забуває публікувати гарячий контент

Настя Каменських опублікувала нові фото з відпустки і нарвалася на критику / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських часто публікує відверті знімки , які в коментарях обговорюють. Не всі підписники співачки в захваті від такого контенту – нові фото тому доказ.

Настя влаштувала фотосесію на яхті, де зараз відпочиває з друзями і чоловіком. Співачка не втратила можливість в черговий раз продемонструвати фігуру. Каменських позувала в бікіні.

Ну понеслася перша партія фоточек, – підписала знімки Настя, запитавши у підписників, яке фото їм подобається більше.

Настя Каменських показала фігуру / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських на яхті / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських поділилася фото з відпустки / Фото: instagram.com/kamenskux

Поки одні в коментарях вибирали краще фото, інші дорікнули співачку в публікації частих відвертих знімків у себе в соцмережах.

"Дивна ти стала. Навіщо ці фото? До чого?"

"Купальник слабо зняти?"

"Чому завжди напівгола? Невже тільки це бентежить глядачів інстахлама?

До речі, співачку в Мережі критикують не перший раз . Настя в одному зі своїх інтерв'ю зізналася, що не звертає уваги на негативні коментарі.

Мене особисто вони не чіпляють. Я собі найгірший коментатор. Я так себе бічую. Я так до себе сувора і жодна людина з цієї Настею, яка всередині, не зрівняється. Не реагую на це. Я розумію, що це люди щось собі пишуть – що в собі не люблять, – сказала Настя Каменських.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських: