Каре, челка и блонд: Настю Каменских с новой прической не узнали поклонники (фото)

Каменских опубликовала архивное фото, на котором она позирует в экстравагантном наряде из перьев и в светлом парике – поклонники не узнали любимую артистку

Настю Каменских с трудом узнали фанаты в новом образе блондинки с каре / Фото: instagram.com/kamenskux

Оказывается, в таком образе Настя Каменских, которая недавно снялась без белья, уже появлялась перед зрителями – в этом парике и платье Каменских снималась в шоу "Маска", которое выходило на телеканале "Украина".

Настя Каменских стала блондинкой с каре / Фото: instagram.com/kamenskux

А вот, что пишут фанаты Насти в комментариях под фото:

Настя! Круто! Я вас не узнала! Где ваши шикарные волосы? Но все равно – супер.

Не похожа на себя.

Я не узнала вас!

Очень круто. Совсем другая, но по-прежнему красавица.

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Скриншот: Instagram

Кроме этого, поклонники артистки стали сравнивать ее со многими знаменитостями – Шарлиз Терон, Ким Кардашьян, которая любит светлые парики, и даже с Любовью Успенской.

Пока что Настя не осмеливается на такие кардинальные смены в образе – она не обрезает шикарную шевелюру, а наоборот гордится своими каштановыми кудрями.

В повседневной жизни внешний вид Каменских отличается от ее образа на сцене. Настя предпочитает носить минимум макияжа, делая акцент на натуральной красоте. К счастью, естественная красота без ретуши и макияжа становится более популярной во многих странах мира, в том числе и в Украине. Например, недавно несколько украинок показали свои честные фото без грамма косметики.

Смотрите интервью с Настей Каменских для "Зіркового шляху":