Каре, чубчик і блонд: Настю Каменських з новою зачіскою не впізнали шанувальники (фото)

Каменських опублікувала архівне фото, на якому вона позує в екстравагантному вбранні з пір'ям і в світлій перуці – шанувальники не впізнали улюблену артистку

Настю Каменських ледве впізнали фанати в новому образі блондинки з каре / Фото: instagram.com/kamenskux

Виявляється, в такому образі Настя Каменських, яка нещодавно знялася без білизни, вже з'являлася перед глядачами – в цій перуці і сукні Каменських знімалася в шоу "Маска", яке виходило на телеканалі "Україна".

Настя Каменських стала блондинкою з каре / Фото: instagram.com/kamenskux

А ось, що пишуть фанати Насті в коментарях під фото:

Настя! Круто! Я вас не впізнала! Де ваше шикарне волосся? Але все одно – супер.

Не схожа на себе.

Я не впізнала вас!

Дуже круто. Зовсім інша, але як і раніше красуня.

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Скріншот: Instagram

Крім цього, шанувальники артистки стали порівнювати її з багатьма знаменитостями – Шарліз Терон, Кім Кардаш;ян, яка любить світлі перуки, і навіть з Любов'ю Успенською.

Поки що Настя не наважується на такі кардинальні зміни в образі – вона не буде відрізати шикарну шевелюру, а навпаки пишається своїми каштановими кучерями.

У повсякденному житті зовнішній вигляд Каменських відрізняється від її образу на сцені. Настя вважає за краще носити мінімум макіяжу, роблячи акцент на натуральній красі. На щастя, природна краса без ретуші та макіяжу стає більш популярною в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні. Наприклад, нещодавно кілька українок показали свої чесні фото без грама косметики.

Дивіться інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху":