Кэмерон Диас случайно стала наркокурьером в 90-х. Как так вышло?

Кэмерон Диас вспомнила свою молодость / Фото: Коллаж: Сегодня

Обладательница одной из самых лучезарных улыбок Голливуда Кэмерон Диас вспомнила о неприятной истории, случившейся с ней в молодости.

В начале 1990-х Кэмерон Диас только мечтала о кино и безумной популярности. Тогда же он просто подрабатывал моделью. Однажды звезда решила покинуть родную Калифорнию и покорять подиумы Парижа. Однако, все сложилось не так, как хотелось бы, сообщает The Guardian .

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На подкасте Second Life Диас призналась, что единственным заказом, который она получила за целый год жизни во Франции, стала перевозка в Марокко какого-то таинственного закрытого чемодана. Как уверяли Кэмерон, в том чемоданчике якобы были ее образы для съемок. Тогда будущая актриса согласилась на предложение. Ведь в то время у нее было не все хорошо с финансами. Она бралась за любую возможность заработать.

Кэмерон Диас рассказала о своих 90-х / Фото: Скриншот из видео

Я была в Париже целый год и не работала ни дня. Я не могла найти хоть какую-нибудь работу, чтобы выжить. Потом кое-что нашла. Но, как оказалось, я стала наркокурьером, который перевозил наркотики в Марокко, клянусь Богом, – вспомнила тот период блондинка.

Кэмерон призналась, что и не знала, что перевозит. Лишь когда в аэропорту ее попросили открыть чемодан, Диас стала что-то подозревать. Тогда у нее началась паника.

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Однако сейчас Кэмерон Диас вспоминает ситуацию с улыбкой:

Что за *** в этом чемодане? Я светловолосая голубоглазая девушка, еду одна в Марокко, на улице 90-е, я в рваных джинсах и в ботинках на платформе. Это дико опасно, – шутит Кэмерон.

Но тогда звезде было не до шуток. Впрочем, она легко смогла избежать проблем, соврав, что это не ее чемодан. Таким образом Диас избежала 10-летнего заключения. А чемодан она отдала сотрудникам аэропорта.

Это была моя единственная работа, которую я когда-либо получала в Париже, – сказала актриса.

После того инцидента Кэмерон переехала в Лос-Анджелес. Там тогда еще 21-летняя блондинка успешно прошла кастинг для комедии "Маска" с Джимом Кэрри. Эта дебютная кинолента и сделала Диас настоящей звездой.

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Диас в "Маске" / Фото: Pinterest

Впоследствии мы видели Кэмерон в таких проектах: "Ангелы Чарли", "Свадьба моего лучшего друга", "Кое-что о Мэри", "Отпуск по обмену", "Очень плохая училка" и т.д. Диас "ушла" из Голливуда в 2014 году. Ее последней ролью была мисс Ханниган в римейке "Энни".

Она посвятила себя семье. Так, в 2015 году Кэмерон вышла замуж за музыканта Бенджи Меденно. В 2020-м у них родилась дочь Раддикс.

Актриса с мужем/дочерью / Фото: Pinterest

В 2020 году Диас запустила органический бренд вин под названием Avaline вместе с бизнес-партнером Кэтрин Пауэр. Также она написала две книги о здоровье: "Книги тела" и "Книги долголетия".

В июне стало известно, что Диас возвращается в кино. Она снялась вместе с Джейми Фоксом в проекте Netflix под названием "Снова в действии".

Напомним, весной этого года 60-летний Джим Керри буквально ошеломил своих фанатов . Он объявил о завершении актерской карьеры.