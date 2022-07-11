Кемерон Діас випадково стала наркокур'єром у 90-х. Як так вийшло?

Кемерон Діас згадала свою молодість / Фото: Колаж: Сьогодні

Володарка однієї з найпроменистіших усмішок Голлівуду Кемерон Діас пригадала про неприємну історію, яка трапилась з нею в молодості.

На початку 1990-х Кемерон Діас лише мріяла про кіно та шалену популярність. Тоді ж вона просто підпрацьовувала моделю. Одного разу зірка вирішила покинути рідну Каліфорнію та підкорювати подіуми Парижу. Однак, все склалось не так, як би хотілось, повідомляє The Guardian.

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На підкасті Second Life Діас зізналась, що єдиним замовленням, яке вона отримала за цілий рік життя у Франції, стало перевезення у Марокко якоїсь таємничої закритої валізки. Як запевняли Кемерон, у тій валізці нібито були її образи для зйомок. Тоді майбутня акторка погодилась на пропозицію. Адже на той час у неї було не все добре з фінансами. Тож вона бралась за будь-яку можливість заробити.

Кемерон Діас розповіла про свої 90-ті / Фото: Скріншот із відео

Я була в Парижі цілий рік і не працювала ні дня. Я не могла знайти хоч якусь роботу, щоб вижити. Потім дещо знайшла. Але, як виявилось, я стала наркокур'єром, який перевозив наркотики до Марокко, клянусь Богом, – пригадала той період блондинка.

Кемерон зізналась, що й гадки немала, що перевозить. Лише коли в аеропорту її попросили відкрити валізу, Діас стала щось підозрювати. Тоді у неї почалась паніка.

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Проте зараз Кемерон Діас згадує ту ситуацію зі сміхом:

Що за *** в цій валізі? Я світловолоса блакитноока дівчина, їду одна в Марокко, на вулиці 90-ті, я в рваних джинсах і у черевикан на платформі. Це дико небезпечно, – жартує Кемерон.

Але тоді ж зірці було не до жартів. Втім, вона легко змогла уникнути проблем, збрехавши, що це не її валіза. Таким чином Діас уникнула 10-річного ув'язнення. А валізу вона віддала співпрацівника аеропорту.

Це була моя єдина робота, яку я коли-небудь отримувала в Парижі, – сказала акторка.

Після того інциденту Кемерон переїхала до Лос-Анджелеса. Там тоді ще 21-річна блондинка успішно пройшла кастинг для комедії "Маска" з Джимом Керрі. Ця дебютна кінострічка й зробила Діас справжньою зіркою.

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Діас у "Масці" / Фото: Pinterest

Згодом ми бачили Кемерон у таких проєктах: "Янголи Чарлі", "Весілля мого найкращого друга", "Дещо про Мері", "Відпустка за обміном", "Училка" тощо. Діас "пішла" з Голлівуду в 2014 році. Її останньою роллю була міс Ганніган у рімейку "Енні".

Вона присвятила себе сім'ї. Так, у 2015 році Кемерон одружилась з музикантом Бенджі Меденном. У 2020-му у них народилась донька Раддікс

Акторка з чоловіком/донькою / Фото: Pinterest

У 2020-му Діас запустила органічний бренд вин під назвою Avaline разом із бізнес-партнером Кетрін Пауер. Також вона написал дві книги про здоров’я: "Книги тіла" та "Книги довголіття".

У червні стало відомо, що Діас повертається до кіно. Вона знялась разом із Джеймі Фоксом у проєкті Netflix під назвою "Знову в дії".

Нагадаємо, навесні цього року 60-річний Джим Керрі буквально приголомшив своїх фанатів. Він оголосив про завершення акторської кар'єри.