Кейт Миддлтон и принц Уильям пытаются "замять" скандал с расизмом, начатый Маркл

Из-за Меган Маркл Кейт и Уильям изменили организацию работы своего благотворительного фонда / Фото: royalfoundation.com

Хотя дворец опровергал заявление Меган Маркл о том, что королевская семья была обеспокоена цветом кожи ее сына Арчи, Кейт Миддлтон, похоже, тот вопрос всерьез зацепил. Герцогиня Кембриджская выждала время и вместе с принцем Уильямом сделала важное объявление касательно работы их благотворительного фонда The Royal Foundation.

Кейт и Уильям меняют принцип работы организации – теперь в приоритете расовое разнообразие среди персонала фонда.

Расовое разнообразие всегда учитывалось при наборе доверенных лиц. Улучшение этого процесса занимает особое место среди задач совета директоров и комитета по управлению, — говорится на сайте The Royal Foundation.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Британские СМИ пишут, что совет The Royal Foundation из десяти попечителей и высшее руководство организации состоит из преимущественно белых людей. Что Кейт и Уильям будут делать с этими людьми – увольнять или понижать в должности – не ясно.

Сразу видно, что это влияние Меган. Никто не забыл, что она обвинила королевскую семью в расизме, – комментируют в Сети решение Миддлтон и принца Уильяма.

Напомним, что этим летом поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на "Евро-2020".

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

Еще новости по теме: