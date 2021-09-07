Кейт Міддлтон і принц Вільям намагаються "зам'яти" скандал з расизмом, розпочатий Маркл

Через Меган Маркл Кейт і Вільям змінили організацію роботи свого благодійного фонду / Фото: royalfoundation.com

Хоча палац спростовував заяву Меган Маркл про те, що королівська сім'я була стурбована кольором шкіри її сина Арчі, Кейт Міддлтон, схоже, це питання всерйоз зачепило. Герцогиня Кембриджська витримала час і разом з принцом Вільямом зробила важливе оголошення щодо роботи їхнього благодійного фонду The Royal Foundation.

Кейт і Вільям змінюють принцип роботи організації – тепер в пріоритеті расове розмаїття серед персоналу фонду.

Расова різноманітність завжди враховувалося при наборі довірених осіб. Поліпшення цього процесу займає особливе місце серед завдань ради директорів і комітету з управління, – йдеться на сайті The Royal Foundation.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Британські ЗМІ пишуть, що рада The Royal Foundation з десяти попечителів та вище керівництво організації складається з переважно білих людей. Що Кейт і Вільям будуть робити з цими людьми – звільняти чи знижувати на посаді – не ясно.

Одразу видно, що це вплив Меган. Ніхто не забув, що вона звинуватила королівську сім'ю в расизмі, – коментують в Мережі рішення Міддлтон і принца Вільяма.

Нагадаємо, що цього літа шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на "Євро-2020".

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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