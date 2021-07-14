Коко Роша в Dior, Изабель Юппер в Louis Vuitton и другие: наряды 8-го дня Каннского кинофестиваля

В восьмой день кинофестиваля на красной дорожке позировали известные актрисы модели, выбравшие наряды от самых популярных и престижных брендов в мире. Мы собрали лучшие платья звезд с красной дорожки

Яркие и трендовые наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Красная дорожка восьмого дня Каннского кинофестиваля получилась не менее яркой, чем во все предыдущие дни. В седьмой день перед фотографами позировали Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Мэгги Джилленхол и другие актеры и актрисы. Вчера же на красную дорожку вышли не только представители киноиндустрии, но и известные модели и светские львицы.

Фотографы наслаждались появлением знаменитой модели Коко Роша – она известна своим отличным умением позировать. Коко выбрала наряд от Dior, а в соцсетях ее уже успели сравнить со злой, но очень красивой ведьмой.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Невероятная корона из косичек и макияж в стиле смоки айс стали фишками образа Роша.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Знаменитая французская актриса Изабель Юппер облачилась в элегантное платье от Louis Vuitton.

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Украшения Изабель хорошо сочетались с расшитым драгоценными камнями верхом платья, а вторая часть наряда, черная юбка в пол, подчеркнула стройную и хрупкую фигуру актрисы.

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Бразильская супермодель Изабели Фонтана ярко сияла на красной дорожке кинофестиваля.

Изабели Фонтана / Фото: Getty Images

Она выбрала роскошное серебристое платье от бренда Rami Kadi. Свой образ Изабели дополнила колье и браслетом.

Изабели Фонтана

Модель Ноэль Капри Берри зарядила всех солнечной атмосферой в своем ярком платье от Ashi Studio.

Ноэль Капри Берри / Фото: Getty Images

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Звезда подиумов дополнила образ длинными изумрудными серьгами.

Ноэль Капри Берри / Фото: Getty Images

Бельгийская модель Роуз Бертрам облачилась в белоснежное облегающее платье и белые перчатки.

Роуз Бертрам / Фото: Getty Images

Поверх перчаток звезда надела браслеты и кольца. Ее шею украшало широкое колье. В макияже Роуз сделала акцент на глаза, выделив их тенями кобальтового оттенка.

Роуз Бертрам / Фото: Getty Images

Испанская модель и телеведущая Ньевес Альварес подчеркнула свою стройную фигуру платьем с полупрозрачной юбкой от Elie Saab.

Ньевес Альварес / Фото: Getty Images

В качестве украшений Ньевес выбрала серьги и кольцо с сапфирами.

Ньевес Альварес / Фото: Getty Images

Первая темнокожая виконтесса Британии Эмма Уэймут не побоялась слиться с красной дорожкой, надев яркий наряд от Celia Kritharioti.

Эмма Уэймут / Фото: Getty Images

На шее у Эммы красовалось необычное колье в виде крупной цепи с драгоценным камнем.

Эмма Уэймут / Фото: Getty Images

Узнайте, какие наряды для красной дорожки шестого дня Каннского кинофестиваля выбрали Сальма Хайек, Белла Хадид и другие.