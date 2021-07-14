Коко Роша в Dior, Изабель Юппер в Louis Vuitton и другие: наряды 8-го дня Каннского кинофестиваля

Яркие и трендовые наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images
Красная дорожка восьмого дня Каннского кинофестиваля получилась не менее яркой, чем во все предыдущие дни. В седьмой день перед фотографами позировали Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Мэгги Джилленхол и другие актеры и актрисы. Вчера же на красную дорожку вышли не только представители киноиндустрии, но и известные модели и светские львицы.
Фотографы наслаждались появлением знаменитой модели Коко Роша – она известна своим отличным умением позировать. Коко выбрала наряд от Dior, а в соцсетях ее уже успели сравнить со злой, но очень красивой ведьмой.
Коко Роша / Фото: Getty Images
Невероятная корона из косичек и макияж в стиле смоки айс стали фишками образа Роша.
Коко Роша / Фото: Getty Images
Знаменитая французская актриса Изабель Юппер облачилась в элегантное платье от Louis Vuitton.
Изабель Юппер / Фото: Getty Images
Украшения Изабель хорошо сочетались с расшитым драгоценными камнями верхом платья, а вторая часть наряда, черная юбка в пол, подчеркнула стройную и хрупкую фигуру актрисы.
Изабель Юппер / Фото: Getty Images
Бразильская супермодель Изабели Фонтана ярко сияла на красной дорожке кинофестиваля.
Изабели Фонтана / Фото: Getty Images
Она выбрала роскошное серебристое платье от бренда Rami Kadi. Свой образ Изабели дополнила колье и браслетом.
Изабели Фонтана
Модель Ноэль Капри Берри зарядила всех солнечной атмосферой в своем ярком платье от Ashi Studio.
Ноэль Капри Берри / Фото: Getty Images
Звезда подиумов дополнила образ длинными изумрудными серьгами.
Ноэль Капри Берри / Фото: Getty Images
Бельгийская модель Роуз Бертрам облачилась в белоснежное облегающее платье и белые перчатки.
Роуз Бертрам / Фото: Getty Images
Поверх перчаток звезда надела браслеты и кольца. Ее шею украшало широкое колье. В макияже Роуз сделала акцент на глаза, выделив их тенями кобальтового оттенка.
Роуз Бертрам / Фото: Getty Images
Испанская модель и телеведущая Ньевес Альварес подчеркнула свою стройную фигуру платьем с полупрозрачной юбкой от Elie Saab.
Ньевес Альварес / Фото: Getty Images
В качестве украшений Ньевес выбрала серьги и кольцо с сапфирами.
Ньевес Альварес / Фото: Getty Images
Первая темнокожая виконтесса Британии Эмма Уэймут не побоялась слиться с красной дорожкой, надев яркий наряд от Celia Kritharioti.
Эмма Уэймут / Фото: Getty Images
На шее у Эммы красовалось необычное колье в виде крупной цепи с драгоценным камнем.
Эмма Уэймут / Фото: Getty Images
Узнайте, какие наряды для красной дорожки шестого дня Каннского кинофестиваля выбрали Сальма Хайек, Белла Хадид и другие.
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