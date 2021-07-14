Коко Роша в Dior, Ізабель Юппер в Louis Vuitton та інші: вбрання 8-го дня Каннського кінофестивалю

У восьмий день кінофестивалю на червоній доріжці позували відомі актриси моделі, які обрали вбрання від найбільш популярних і престижних брендів у світі. Ми зібрали кращі сукні зірок із червоної доріжки

Яскраві і трендові вбрання зірок на червоній доріжці Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Червона доріжка восьмого дня Каннського кінофестивалю вийшла не менш яскравою, ніж в усі попередні дні. У сьомий день перед фотографами позували Тільда Суїнтон, Тімоті Шаламе, Меггі Джилленхол та інші актори і актриси. Вчора ж на червону доріжку вийшли не тільки представники кіноіндустрії, але і відомі моделі і світські левиці.

Фотографи насолоджувалися появою знаменитої моделі Коко Роша – вона відома своїм відмінним умінням позувати. Коко вибрала вбрання від Dior, а в соцмережах її вже встигли порівняти зі злою, але дуже вродливою відьмою.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Неймовірна корона з кісок і макіяж у стилі смокі айс стали фішками образу Роша.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Знаменита французька актриса Ізабель Юппер вбралася в елегантну сукню від Louis Vuitton.

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Прикраси Ізабель добре поєднувалися з розшитим дорогоцінними каменями верхом сукні, а друга частина наряду, чорна спідниця в підлогу, підкреслила струнку і тендітну фігуру актриси.

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Бразильська супермодель Ізабель Фонтана яскраво сяяла на червоній доріжці кінофестивалю.

Ізабелі Фонтана / Фото: Getty Images

Вона вибрала розкішну сріблясту сукню від бренду Rami Kadi. Свій образ Ізабель доповнила кольє і браслетом.

Ізабелі Фонтана

Модель Ноель Капрі Беррі зарядила всіх сонячною атмосферою в своїй яскравій сукні від Ashi Studio.

Ноель Капрі Беррі / Фото: Getty Images

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Зірка подіумів доповнила образ довгими смарагдовими сережками.

Ноель Капрі Беррі / Фото: Getty Images

Бельгійська модель Роуз Бертрам вбралася в білу сукню, що облягає, і білі рукавички.

Роуз Бертрам / Фото: Getty Images

Поверх рукавичок зірка одягла браслети і каблучки. Її шию прикрашало широке кольє. У макіяжі Роуз зробила акцент на очі, виділивши їх тінями кобальтового відтінку.

Роуз Бертрам / Фото: Getty Images

Іспанська модель і телеведуча Ньевес Альварес підкреслила свою струнку фігуру сукнею з напівпрозорою спідницею від Elie Saab.

Ньевес Альварес / Фото: Getty Images

Щодо прикрас, то Ньевес вибрала сережки і каблучку з сапфірами.

Ньевес Альварес / Фото: Getty Images

Перша темношкіра віконтеса Британії Емма Веймут не побоялася злитися з червоною доріжкою, одягнувши яскраве вбрання від Celia Kritharioti.

Емма Веймут / Фото: Getty Images

На шиї у Емми красувалося незвичайне кольє у вигляді великого ланцюга з дорогоцінним каменем.

Емма Веймут / Фото: Getty Images

Дізнайтеся, які вбрання для червоної доріжки шостого дня Каннського кінофестивалю вибрали Сальма Гаєк, Белла Хадід та інші.