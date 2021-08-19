Конфуз с Русланой Писанкой: ведущая "выдумала" новую область Украины (видео)

Руслана Писанка случайно "придумала" новую область Украины / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Ужгород – административный центр Закарпатской области и Ужгородского района. По всей видимости, Руслана Писанка, которая ранее призналась, почему у нее нет детей, перепутала эти понятия, из-за чего и возник конфуз. Это заметили пользователи Facbeook из Ужгорода и опубликовали фрагмент прогноза погоды, который вела Писанка.

Ведущая сообщила в прямом эфире, что жителей "Ужгородской области" ждут похолодания, при этом указав на Ужгород на карте Украины.

В комментариях к видео Писанке посоветовали подучить географию Украины:

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Писанка в школе не учила уроки и об Украине мало знает, кроме погоды.

Капец. Что у нее с географией?

Невнимательно учила географию, а нужно было.

Нужно учить географию.

Скриншот: Facebook

Многие удивились тому, что Руслана допустила такую ошибку, ведь она в течение нескольких лет вела прогноз погоды на одном из украинских телеканалов.

Руслана Писанка – известная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Снялась в фильмах "Москаль-чародей", "Огнем и мечом", "Такси для ангела" и многих других. В 2015 году Писанка решила сделать паузу в съемках в кино и сосредоточилась на работе в театре. Руслана принимала участие во многих популярных телевизионных проектах Украины. Она также имеет опыт озвучивания мультфильмов.

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