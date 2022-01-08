Копия мамы! В Сети обсуждают повзрослевшую дочь Бейонсе (фото)

В Сети обсуждают повзрослевшую дочь Бейонсе / Фото: instagram.com/beyonce, instagram.com/mstinalawson

Американская звезда не часто показывает своих детей в соцсетях. Но недавно Беонсе опубликовала редкое фото с дочками у себя в Instagram, что сделала и мама певицы.

На фотографии с Тиной Ноулз 10-летняя Блю позирует на пляже. Девочку не узнать – из-за ее наряда и очков она выглядит очень взрослой и похожей на Бейонсе.

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Мама Бейонсе – Тина Ноулз и дочь Бейонсе – Блю Айви / Фото: instagram.com/beyonce

Моей прекрасной талантливой и невероятно умной внучке Блю Айви сегодня исполнилось 10 лет! Боже, казалось, только вчера ты пришла в этот мир! Блю дает самые лучшие советы, как взрослый человек, я иногда забываю, что она такая юная! Блю — одна из тех редких одаренных людей, которые могут все, – написала Тина в соцсети.

"Не может быть, что она так вытянулась!", "Миссис Тина, либо ты становишься ниже, либо Блю растет", – пишут в комментариях под фото о дочери Бейонсе.

А вот снимок, который запостила Бейонсе.

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Бейонсе с дочками / Фото: instagram.com/beyonce

Ранее Бейонсе и ее дочери снялись в новой рекламе Ivy Park и Adidas. Также в прошлом году Бейонсе стала героиней нового выпуска британского Vogue. Ее снимала молодая девушка-фотограф.