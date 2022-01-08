Копія мами! У Мережі обговорюють дорослу дочку Бейонсе (фото)

У Мережі обговорюють 10-річну дочку Бейонсе / Фото: instagram.com/beyonce, instagram.com/mstinalawson
Американська зірка не часто показує своїх дітей у соцмережах. Але нещодавно Беонсе опублікувала рідкісну світлину із доньками у себе Instagram, те саме зробила і мама співачки.
На фотографії з Тіною Ноулз 10-річна Блю позує на пляжі. Дівчинку не впізнати – через її вбрання та окуляри вона виглядає дуже дорослою та схожою на Бейонсе.
Моїй прекрасній талановитій та неймовірно розумній онучці Блю Айві сьогодні виповнилося 10 років! Боже, здавалося, тільки вчора ти прийшла у цей світ! Блю дає найкращі поради, як доросла людина, я іноді забуваю, що вона така юна! Блю – одна з тих рідкісних обдарованих людей, які можуть усе, – написала Тіна в соцмережі.
"Не може бути, що вона так витягнулася!", "Місіс Тіна, або ти стаєш нижчою, або Блю росте", – пишуть у коментарях під фото про дочку Бейонса.
А ось знімок, який запостила Бейонсе.
Раніше Бейонсе та її дочки знялися в новій рекламі Ivy Park та Adidas. Також минулого року Бейонсе стала героїнею нового випуску британського Vogue. Її знімала молода дівчина-фотограф.