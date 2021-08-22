Королева и Тарзан празднуют 18-ю годовщину свадьбы: Размолвки сделали нас сильнее

Наташа Королева и Тарзан отпраздновали годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/koroleva__star

В 2003 году Наташа Королева вышла замуж за Сергея Глушко (он же Тарзан). Их свадьба состоялась в Санкт-Петербурге.

Сегодня супруги отпраздновали 18-ю годовщину семейной жизни, устроив вечеринку в кругу друзей.

Для праздника Королева выбрала наряд в голубых тонах, чтобы соответствовать названию "Бирюзовая свадьба". А Тарзан оделся во все белое.

В соцсети Королева написала пост, в котором отметила, что несмотря на все плохое, что случилось с ней и Сергеем, они вместе и любят друг друга.

Мы и представить не могли, сколько всего нас ожидает впереди: радостные дни, увлекательные приключения, торнадо и грозы, взлёты и падения, размолвки и примирения – и всё это сделало нас только сильнее и ближе, – написала певица.

Королева также опубликовала несколько фото, чтобы ближе показать наряд мужа.

Сергей Глушко / Фото: instagram.com/stories/koroleva__star