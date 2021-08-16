Королевская семья получит $1,5 млн за обман во время интервью принцессы Дианы

Королевская семья получит компенсация за скандальное интервью принцессы Дианы BBC / Фото: Getty Images

Именно тогда жена принца Чарльза призналась, как несчастлива во дворце и впервые раскрыла правду об измене мужа. Недавно стало известно, что журналист BBC подделал документы, чтобы вытянуть принцессу Диану на откровенную беседу.

Сам Мартин Башира, которому леди Ди дала то самое интервью, опровергает обвинения. Тем не менее BBC готовится выплатить королевской семье компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов.

Как пишет The Sun, в эту сумму входит и процент от тех доходов, которые корпорация получила на продаже прав на интервью принцессы Мартину Баширу. Королевская семья отдаст эти деньги на благотворительность.

Принцесса Диана во время того самого интервью / Фото: Скриншот из YouTube

Скандальное интервью принцессы Дианы BBC:

В 1995 году журналист корпорации BBC Мартин Башира показал фальшивые выписки с банковских счетов, которые якобы свидетельствовали, что королевское окружение в обмен на деньги рассказывает о личной жизни принцессы прессе.

Также он подпитывал убеждения леди Ди в неверности принца Чарльза. Журналист говорил леди Ди о романе ее мужа с няней их детей Тигги Лег-Бурк, к которой она ревновала Чарльза. Он показал фальшивую справку о том, что любовница Чарльза сделала аборт и говорил, что муж принцессы Дианы тайно уезжает в путешествия с няней детей.

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Принцесса Диана и Мартин Башира во время того самого интервью / Фото: Instagram

В СМИ предполагают, что именно справка об аборте стала той самой финальной точкой, после которой леди Ди решилась на откровения. К слову заявления Дианы потрясли королевскую семью, и последствия сказанного преследовали ее всю оставшуюся жизнь до трагической гибели в 1997 году.

На какие знаки судьбы принцессе Диане следовало обратить внимание – смотрите в сюжете:

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