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Супругу внучки Елизаветы II пришлось поменять работу после фото с моделями на яхте

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
16 августа, 09:56
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Супруг принцессы Евгении несколько недель назад отправился в рабочую поездку на остров Капри. Там его сфотографировали в компании трех моделей
Супруг принцессы Евгении поменял работу
Супруг принцессы Евгении поменял работу / Фото: Getty Images

Мама принцессы Евгении фото зятя назвала сфабрикованной историей. Модель, которую сфотографировали топлесс в компании супруга принца Евгении, оправдалась за снимки и сказала, что они с Джеком просто друзья. Внучка Елизаветы II никак не прокомментировала фото супруга. Но теперь стало известно, что после скандальных снимков сделанных во время командировки Джека, он решил поменять работу.

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Как пишет Hello, супруг принцессы Евгении больше не является бренд-директор компании Casamigos. Теперь Джек Бруксбэнк станет главой бухгалтерского бизнеса своего отца, компании Pangaea Land And Property Limited. Отмечается, что отец Бруксбэнка в прошлом году тяжело перенес COVID-19 и теперь не может вести бизнес. Несколько месяцев назад он окончательно отошел от дел.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: instagram.com/princesseugenie

Что произошло на яхте в Италии:

Супруг внучки Елизаветы II проводил время в компании трех девушек во время морской прогулки в Италии. Имена девушек, отдыхавших вместе с Бруксбэнком, известны – модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини, а также бывший редактор модного журнала Рэйчел Залис, которая была коллегой Джека. Супруг принцессы Евгении работал бренд-директор компании Casamigos, а Рэйчел Залис – директор. По информации СМИ, Джек приехал в Италию по работе. Он посетил благотворительный бал Unicef ​​Summer Gala, спонсором которого выступила компания Casamigos.

К слову, сейчас в королевской семье фото супруга принцессы Евгении с моделями – это не главный скандал. На прошлой неделе на принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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