Коронавирус никого не жалеет: умер актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов

Михаил Зубов умер от осложнения COVID-19/Фото: cuba.kuban/VK

На 43-м году жизни скончался актер из сериала "Воронины" Михаил Зубов. Он тяжело болел COVID-19.

Об этом информирует "Пятый канал".

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Детали

По словам жены актера Натальи Гердт, смерть наступила в результате тяжелого течения COVID-19 и пневмонии. До смерти Михаил Зубов 13 дней находился в отделении реанимации.

Память об актере

Коллега Зубова по цеху актриса Елена Володина в комментарии для РБК отметила: сцены, которые он сыграл в фильме, что сейчас снимают, вырезать не будут.

"Не доиграл, к сожалению. Мы приняли решение, что не будем переснимать его сцены с другим актером, а перепишем сценарий, чтобы кадры с ним все-таки вошли в фильм в память о нем", — рассказала Елена Володина.

Что известно об актере

Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. В 2003 году он окончил обучение в Кубанском институте международного предпринимательства и менеджмента, а с 2016 года в течение трех лет учился в школе актерского мастерства "Артанде".

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Смерть Хантера из сериала "Друзья"

Умер актер из сериала "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер. Ему было 59 лет. Причиной смерти стал рак простаты, с которым актер боролся последние три года.

Болезнь у Джеймса Майкла Тайлера диагностировали в 2018 году. Смерть наступила в его собственном доме в Лос-Анджелесе.

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