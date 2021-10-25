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Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в Друзьях

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 октября, 09:02
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Ему было 59 лет. Причиной смерти стал рак простаты, с которым актер боролся последние три года
Умер Джеймс Майкл Тайлер - звезда сериала "Друзья"
Умер Джеймс Майкл Тайлер - звезда сериала "Друзья" / Фото: Getty Images

Болезнь у Джеймса Майкла Тайлера диагностировали в 2018 году. Представитель актера рассказал, что тот мирно скончался в воскресенье утром в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет TMZ.

Мир знал его как Гантера из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, защитника рака и любящего мужа, – цитирует издание семью актера.

О том, что у Джеймса рак простаты, он рассказал этим летом. Во время пандемии болезнь Тайлера прогрессировала, что привело к параличу нижней половины его тела.

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В "Друзьях" он исполнил роль менеджера кофейни Central Perk – Гантера, безответно влюбленного в Рэйчел Грин. Он появлялся в 150 эпизодах шоу с 1994-го по 2004 год.

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Помимо "Друзей" Джеймс Майкл Тайлер снялся в сериалах "Клиника", "Сабрина — маленькая ведьма" и "Эпизоды", а также принял участие в спецвыпуске "Друзья: Воссоединение".

Студия Warner Bros. выразила соболезнования семье, друзьям и поклонникам Джеймса Тайлера в официальном Twitter-аккаунте сериала "Друзья".

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Во время лечения он продолжал сниматься и сыграл в двух короткометражках The Gesture and the Word и Processing.

У Тайлера осталась жена Дженнифер Карно. Детей у пары не было.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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