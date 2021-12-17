Кристина Асмус пожаловалась на свою низкую зарплату в театре

Российская актриса Кристина Асмус назвала сумму зарплаты в театре / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус опубликовала новый пост, в котором рассказала, что с нетерпением ждет окончания этого года. Желание артистки связанно со сложностями касаемо здоровья, ведь она вместе с дочерью за последние месяцы несколько раз попадала в больницу.

Сначала с ребенком и ее кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история. Плюс осложнения у меня начались. Столько "скорых" мы в жизни не вызывали, – написала Асмус.

Кристина Асмус пожаловалась на ослабление иммунитета / Фото: instagram.com/asmuskristina

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Поклонники предположили, что проблемы со здоровьем возникли у актрисы от работы на износ и отсутствия отдыха:

Когда живёшь как на бегущей дорожке, то организм ослабляется.

У вас просто усталость накопилась, ритм очень интенсивный. Это вам время для переоценки. Выздоравливайте!

Кристина, просто берегите себя! Всех денег не заработать, а у тебя дочь растет.

Кроме пожеланий о выздоровлении, некоторые пользователи заявили, что Асмус просто хочет "заработать все деньги мира". Поэтому неудивительно, что ее иммунитет дал сбой.

На счет денег в приоритете особенно забавно, учитывая основное место работы – театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц, – ответила актриса на осуждающий комментарий.

Скриншот: Instagram

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