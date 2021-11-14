С кем на самом деле встречается Кристина Асмус – это не тот парень, о котором все думали

Известная российская актриса Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым почти не афиширует свою личную жизнь. Поклонники звезды знают лишь то, что она счастлива и состоит в отношениях

С кем встречается актриса Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina, instagram.com/evdokimov

Оказалось, что Кристина Асмус, которая недавно оконфузилась, надев короткие шорты, почти год встречается со своим коллегой – 27-летним актером Романом Евдокимовым. Об этом сообщает Telegram-канал Star News.

В сообщении говорится, что влюбленные пока не живут вместе, но часто видятся на даче у Романа. Кстати, там было снято видео, на котором Асмус едет на мотоцикле с незнакомым мужчиной. Тогда многие предположили, что бойфрендом Кристины является российский продюсер Борис Кокин.

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Продюсеру Борису Кокину и актрисе Кристине Асмус приписывали роман / Фото: instagram.com/boriskokin

Фанаты Асмус даже стали сравнивать одежду мужчины из видеоролика с нарядами Кокина. Но теперь, как утверждают инсайдеры, известно, что на видео был не Кокин, а Евдокимов.

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Как сообщают источники из окружения Кристины и Романа, пара старается "не светиться" – влюбленные ходят либо вдвоем, либо в актерской тусовке, где все между собой знакомы. Друзья знают об их отношениях.

Роман Евдокимов / Фото: instagram.com/evdokimov

Кристина и Роман служат в Театре Ермоловой, где, скорее всего, и познакомились. На странице у Романа в Instagram можно увидеть фото с Кристиной, которые были сделаны во время спектакля.

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Скриншот: instagram.com/evdokimov

Также Роман ранее опубликовал кадр, на котором рядом с ним, вероятнее всего, Кристина.

Скриншот: instagram.com/evdokimov

Говорят, что Асмус уже познакомила избранника со своей дочерью от Гарика Харламова, Настей, и другими близкими людьми.

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