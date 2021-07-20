Кристина Асмус примерила соблазнительный наряд с высоким вырезом (фото)

После развода с комедиантом Гариком Харламовым актриса театра и кино Кристина Асмус нередко балует поклонников пикантными фотографиями в соцсети

Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Бывшая супруга Гарика Харламова Кристина Асмус, которая ранее проговорилась о новом романе, отправилась на примерку костюмов, несмотря на травму. Дело в том, что несколько дней назад звезда упала с лестницы у себя дома и порвала четыре связки на правой ноге. Но актриса все равно продолжает работать, готовиться к съемкам и показывает поклонникам "закулисье". Кстати, в последнее время звезды все чаще демонстрируют свою жизнь без фильтров. Изменения в бьюти-индустрии и моде в соцсетях доказывают и это чудесные украинки на изумительных фото без макияжа.

В Instastories Кристина Асмус показала фото, на котором позировала с ярким макияжем, одетая в юбку с высоким разрезом и кроп-топ с длинными рукавами.

Несмотря на травму, работа продолжается, и очень активно. Сейчас я на пробах грима и костюмов для нового проекта. Такие дела! – рассказала Кристина поклонникам.

Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса также продемонстрировала, как перемещается по костюмерной, сидя на стуле на колесиках. Правая нога Кристины Асмус загипсована.

Скриншот Instagram

Напомним, что в прошлом году Кристина Асмус развелась с российским шоуменом Гариком Харламовым. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет и у них есть общая дочь.

Смотрите детали о разводе шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус:

Напомним, что ранее украинцы отреагировали на приезд Светланы Лободы в Одессу.