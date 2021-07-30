Ксения Мишина об изучении хорватского, съемках в другой стране и сериале, который напугал чиновников

Феноменальное событие для украинской сериальной индустрии – выход первого международного сериала, снятого для онлайн-платформы OLL.TV. Во Всемирный днем борьбы с торговлей людьми рассказываем о проекте

Далибор Матанич, Виктор Сарайкин и Ксения Мишина на съемочной площадке сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Еще до премьеры проект заставил топ-чиновников Хорватии уйти в отставку, и в то же время создать огромную интригу для украинских сериаломанов. В сериале "Зломовчання" снялась звезда украинского кино- и телеэкрана Ксения Мишина, знаменитый хорватский актер Горан Богдан и многие другие полюбившиеся зрителям украинские и хорватские актеры. Режиссер криминальной драмы – Далибор Матанич, чей сериал "Новости" купил Netflix. Сюжет картины основан на журналистском расследовании о сексуальном рабстве, что в свое время вызвало общественный резонанс, но тогда чиновники заставили прессу замолчать.

И теперь, в 2021-м, зрители увидят эмоциональную, пронзительную и невероятно трогательную историю, которую авторы сериала расскажут правдиво и без приукрашивания. То, что сериал станет сенсацией не только в Украине и Хорватии, но и в других странах, кажется уже очевидным. А пока зрители в ожидании самой шокирующей и захватывающей сериальной премьеры года – мы раскрываем о закулисье проекта.

В эксклюзивном интервью для Life Сегодня Далибор Матанич и Ксения Мишина рассказали самые интригующие факты о съемках "Зломовчання".

В главных ролях "Зломовчання" – Ксения Мишина и Горан Богдан / Фото: пресс-служба

В сериале Ксения Мишина играет роль мецената по имени Ольга, которая начинает расследовать исчезновение своей племянницы. Поиск девушки сталкивает Ольгу с журналистом Стрибором и следователем Владимиром, которые в попытке выяснить причины убийств молодых девушек в хорватском городке Осиек, выходят на след преступного синдиката.

С первой секунды знакомства с Ксенией Мишиной режиссер понял, что это ее роль

С самого начала было много актрис, которые хотели сыграть роль Ольги, но, когда я увидел первые видеопробы с Ксенией, я сказал: "Это та самая девушка". Потом еще были кинопробы, где нам встретилось много действительно хороших актрис, но Ксения с первой секунды была той, кто должен сыграть Ольгу, – рассказал Далибор Матанич.

По словам режиссера, они искали такую актрису, которая покажет на экране несколько важных качеств персонажа.

Нам нужна была такая личность, которая была бы хрупкой, сильной, красивой, упрямой, чтобы она могла быть и матерью, и женой. Весь ее характер – комплексный, и нам нужен был кто-то, кто одновременно и очень эффектно выглядит внешне, и хорошо играет, и может показать трансформацию персонажа, – рассказал Далибор Матанич.

Ксения Мишина и режиссер Далибор Матанич / Фото: пресс-служба

Две вещи, которые больше всего удивили Ксению Мишину в проекте

Меня впечатлило количество сцен на хорватском языке, которые я должна была выучить. И, конечно же, сама идея сценария. Когда я узнала, что сюжет основан на реальных событиях – стало вдвойне интереснее воплотить все это в жизнь. О таких историях должны знать!, – поделилась актриса.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре на онлайн-сервисе OLL.TV / Фото: пресс-служба

У Ксении Мишиной было всего пару недель, чтобы изучить хорватский! Режиссер сказал, что "это был ад для нее"

"Изучение хорватского – это, наверно, первый момент, который загнал меня в ступор и заставил поволноваться. У меня было катастрофически мало времени. Я впервые полетела в Хорватию на знакомство с моим коучем по языку, на разбор сцен – и всего за две недели надо было научиться говорить! Мы занимались практически каждый день", – рассказала Ксения Мишина.

Такое быстрое изучение хорватского – настоящий феномен в жизни Ксении Мишиной.

"Честно говоря, для меня большой секрет как я с этим справилась? Сейчас я уже не скажу, что это было невероятно сложно. Верю в то, что этот проект просто был мне предначертан, поэтому все прошло довольно легко", – призналась актриса.

Далибор Матанич считает, что для Ксении "это было безумием".

Думаю, для нее это был ад. Она была совершенно обескуражена и, конечно, боялась, что это что-то новое, чего она не знает. Но когда она пришла на съемочную площадку, она справилась. Она выполнила этот челлендж, – рассказал Далибор Матанич.

Впрочем, по словам режиссера, некоторые элементы в украинском и хорватском могут быть схожи, поэтому украинская и хорватская группы понимали 20-30% из сказанного друг другом.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

"Они – трудяги и фанатики своего дела!": Ксения Мишина о работе с хорватским режиссером и его командой

"Они, конечно, трудяги! Я считаю, что они действительно фанаты своего дела, своей работы, творчества. Это не может не влюблять в них. Потому что работать с такими графиками – довольно тяжело. Мы работали практически без перерыва и было много ночных смен. Они поистине одержимы своей профессией. Они и сами говорят, что – настоящие фанаты своей работы, поэтому не устают. У Далибора Матанича энергия вообще неугасаемая!, – поделилась актриса.

Съемки сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Украинские актеры вызвали восторг хорватского режиссера

Еще с момента кастинга Далибор Матанич был удивлен, насколько хорошо украинские актеры подготовились к прослушиваниям и репетициям.

Работа с украинскими актерами была радостью и удовольствием. Думаю, я им понравился и им было весело со мной. Они настолько подготовлены, что у меня на площадке появлялось множество вариаций. А придумывать их можно только с актером, который знает текст, знает роль, понимает своего персонажа. И так у меня было со всеми актерами – от опытных до молодых – все они были великолепны! – сказал Далибор Матанич.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Тема сериала – сексуальное рабство – как никогда актуальна в наши дни в Украине

Ксения Мишина была шокирована узнав, что проблема сексуального рабства существует не только в азиатских и других странах, но и здесь – в Украине.

Более того – в период пандемии коронавируса она набрала обороты! Думаю, что большинство людей настолько от этого далеки, что даже не задумываются над этой темой. Как и я до начала съемок нашего проекта. Но такие темы однозначно должны быть освещены. О них нужно знать. Я каждому советую посмотреть "Зломовчання", потому что эта история основана на реальных событиях. Мы обязаны правильно растить своих детей. Объяснять им какие опасности существуют в этом мире, – рассказала Ксения Мишина.

Ксения Мишина и Далибор Матанич / Фото: пресс-служба

В сериале будут брутальные и откровенные сцены. Одна из таких – с пытками детей

Будут сцены пыток детей и девочек, это будет очень шокирующе. Для всех, кто когда-либо снимал или снимался как актер, это очень трогательные моменты. В качестве примера – продюсер Рита Гребенчикова плакала на пресс-конференции. Так что эта тема очень шокирующая, и это произошло на самом деле, поэтому нам нужно рассказать об этом, – поделился Далибор Матанич.

Ввиду того, что проект создается не для украинского телевидения, а для онлайн-платформы OLL.TV, в сериале будут и жестокие сцены. Но именно благодаря им зритель и узнает историю такой, какой она произошла в реальной жизни. Впрочем, режиссер Далибор Матанич уже не впервые снимает сериалы в таком реалистичном жанре, потому что это допустимо на общественном телевидении в Хорватии.

Мы не думаем, что все скажут, или о том, какова будет реакция, мы хотим просто рассказать историю в политическом ключе, – сказал режиссер.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Ксения Мишина может уехать в Голливуд

Звезда многих украинских кино- и телепроектов, любимица миллионов украинцев по мнению хорватского режиссера Далибора Матанича имеет все шансы, чтобы работать в Голливуде.

Я сказал продюсерам : "Пожалуйста, Ксения – мой выбор номер один. Пожалуйста, возьмите ее! Я думаю через шесть месяцев она уедет сниматься в США, так что, может быть, это последний шанс, когда мы ее можем привлечь в проект, – рассказал Далибор Матанич.

Актриса Ксения Мишина и хорватский режиссер Далибор Матанич на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Каким будет сериал "Зломовчання"?

По словам Далибора Матанича, сериал будет очень эмоциональным. В сюжете есть два основных города – Киев и Осиек, которые поначалу кажутся совершенно разными. Но они похожи в своей борьбе со злом.

Это зло универсально, плохие вещи, случившиеся с этой девочкой и с другими девочками, происходят во всем мире. Это основной месседж, и все актеры из Украины и Хорватии говорили то же самое. Это будет сериал в стиле западных, которые вы привыкли смотреть, но уже с нашей точки зрения – юго-восточной Европы. Как Украина и Хорватия атакуют запад, – поделился режиссер.

Создатели "Зломовчання" хотят сделать историю максимально универсальной, потому что именно таким является каждое зло в мире.

Смысл в том, что каждое зло – универсально. Нет большого и маленького зла. Что-то плохое происходит с детьми и девочками повсюду в мире, поэтому это следует остановить. Это должно быть остановлено при любых условиях, – рассказал Далибор Матанич.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

Смотрите видео прямо со съемок "Зломовчання":

Ранее актер Виктор Сарайкин рассказал о съемках в сериале "Зломовчання" и о том, как сериал может повлиять на проблему сексуального рабства.