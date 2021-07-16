Актер Виктор Сарайкин: "Зломовчання" — сериал о сильных женщинах в нашем циничном мире

В декабре 2021 года на онлайн-платформе OLL.TV выйдет сериал "Зломовчання" с Ксенией Мишиной и Гораном Бонданом в главных ролях

Ксения Мишина и Виктор Сарайкин на съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Одну из ключевых ролей в сериале исполнил Виктор Сарайкин, который сыграл телохранителя Николая, отвечающего за безопасность главной героини.

Шестисерийный фильм "Зломовчання" рассказывает о криминальной организации, замешанной в сексуальном рабстве и нелегальной торговле оружием. История начинается с исчезновения киевской девушки, племянницы известной меценатки. Её тетя Ольга в исполнении Ксении Мишиной отправляется на поиски пропавшей родственницы. След выводит её на другие похожие исчезновения девушек-тинейджеров как в Украине, так и в Хорватии. На Балканах Ольга встречает полицейского и журналиста, которые также расследуют эти преступления. Вместе они бросают вызов международному преступному конгломерату.

В эксклюзивном интервью Виктор Сарайкин рассказал о том, как этот сериал может помочь в борьбе с нелегальной секс-индустрией, о современных женщинах, что стали сильнее мужчин, о проблеме современного воспитания детей, а также о том, что в современном жестоком мире очень важно каждому — будь ты обычный тинэйджер или даже президент — сохранить себя.

Виктор Сарайкин / Фото: пресс-служба

Вы сыграли охранника главной героини. Но между вашим героем и Ольгой — нечто большее, чем просто деловые отношения.

По мере развития сюжета у Николая к Ольге появляются едва ли не отцовские чувства. Он человек зрелый, прошедший две войны. А она — молодая женщина, берущаяся за очень опасное дело — поиски пропавшей племянницы. И по ходу расследования она сталкивается со страшным противником. У Николая и Ольги совпадают человеческие ценности. Он пытается помочь ей в расследовании и ради этого даже идёт на риск. Так как Николай имеет за плечами две войны, то может дать главной героине очень ценные подсказки и рекомендации.

Наверное, каждой женщине нужен рядом сильный мужчина.

Вы знаете, Ольга, сама по себе очень сильная женщина. В одном из эпизодов я даже сказал, что такая, как она могла бы дивизией командовать.

Ксения Мишина (Ольга) и Виктор Сарайкин (Николай) / Фото: пресс-служба

В популярном кино последнего десятилетия очень активно развивается тема сильных женщин. Именно волевые девушки со стальным характером выходят на первый план как в супергеройском кино, так и в сериалах. Именно такую сильную женщину мы встретим и в " Зломовчанні". Почему сейчас так активно снимают кино именно про сильных женщин?

Проблема в мужчинах. Многие мужчины сегодня готовы переложить свои обязанности на женщин. А женщины в результате берутся за это и делают ещё лучше.

В течение последнего года я снялся в четырёх фильмах, режиссёрами в которых были женщины. И я на личном опыте понял, насколько потрясающе женщины исполняют режиссёрскую работу, которая считается преимущественно мужской. Знаете, женщины иногда принимают такие необычные решения и так нестандартно выходят из трудностей, что просто удивляешься.

В фильмах последних лет сила женщины зачастую показывается через карьеризм. Но сила — это не только достичь больших успехов на работе. Ведь часто эти сильные женщины на экране это просто мужская роль, которую почему-то дали именно женщине. Но уникальность именно женской силы заключается в другом.

Так в чем же женщины сильнее мужчин?

Когда у меня в жизни был тяжёлый кризис, то моей жене говорили: "Брось его. Зачем он тебе такой нужен?". Но моя супруга, как и многие женщины, обладает интуицией и способностью увидеть в мужчине перспективу. Вместе с тем я знаю пример, когда женщина в подобной ситуации бросила своего мужа. Он в итоге скатился в яму, а она построила семью с другим. Но у меня вопрос: стала ли она по-настоящему счастливой?

В чем проявляется сила Ольги из "Зломовчання"?

В том, что она готова жертвовать собой ради другого, ни на секунду не задумываясь. Она бросает вызов огромной страшной криминальной организации, которая занимается сексуальным рабством.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре на онлайн-сервисе OLL.TV / Фото: пресс-служба

Во всём мире около 40 млн человек подвергаются разным формам рабства. В ООН подсчитали, что 260 тыс. украинцев попало в рабство с 1991 по 2017 годы. То есть торговля людьми, о которой рассказывает сериал "Зломовчання" – не в прошлом, это наша реальность.

Тема сексуального рабства, которую подняли в "Зломовчанні", к сожалению, вечная. О ней уже немало снято, сказано и написано. Но к ней продолжают возвращаться, а значит, с ней не удаётся покончить. "Зломовчання" диагностирует эту проблему, чтобы как можно меньше людей стали жертвами секс-индустрии. В своём сериале мы показали, что есть сильные мира сего. Небольшая каста очень влиятельных людей, которым принадлежат огромнейшие ресурсы и богатства. И для них все остальные люди — это просто расходный материал. Вот такой циничный наш мир.

Когда человек видит проблемы, которые случаются в жизни других людей, то он почему-то убеждён, что с ним самим такого никогда не произойдёт. И он в этом абсолютно убеждён ровно до тех пор, пока именно с ним не случается то же самое. Так что не стоит закрывать глаза на проблему сексуального рабства. Не стоит наивно полагать, что никогда и ни при каких обстоятельствах не столкнетесь с ней.

Виктор Сарайкин в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Может ли "Зломовчання" как-то повлиять на ситуацию?

Этот сериал снят по роману хорватского журналиста Драго Хедла, который лично расследовал случаи сексуального рабства. После его публикаций высокопоставленные политики приходили в ужас, потому что он разоблачал их причастность к секс-индустрии. Например, когда начались съёмки "Зломовчання" в Хорватии, один из представителей власти даже снял свою кандидатуру с выборов. Подобные примеры говорят о том, что наш сериал уже начал влиять на ситуацию, даже ещё до своей премьеры.

Когда тинейджер попадает в секс-индустрию, то кто больше виноват: криминалитет, который его туда втянул силой, или родители, которые допустили грубые ошибки в воспитании?

Я бы так не конкретизировал. Родители могут стараться двигать своего ребенка в конкретном направлении. Но это совершенно не гарантирует, что ребенок выберет именно этот путь.

В тренде Умер Петр Мамонов

Есть люди, которые сознательно идут в рабство. А есть такие, кто становится рабом, сам того не осознавая. Например, немало девушек стремится в модельный бизнес. Но путь в эту профессию скрывает множество обманов, манипуляций и других коварных моментов. А когда ты уже попала в рабство, то выскочить из него практически невозможно. Это как в наркомании — только единицы могут побороть зависимость от тяжёлых наркотиков.

Ксения Мишина, Виктор Сарайкин и Далибор Матанич / Фото: пресс-служба

Каждый сам для себя выбирает, куда направиться в своей жизни. И ответственность лежит лично на каждом.

Знаете, я родился в Магнитогорске. Там жили разные люди: большинство жителей – раскулаченные, ссыльные, политзаключенные. Кто-то сидел, кто-то был сослан. Минимум интеллигенции. Люди с тяжелым судьбами. И дети росли как росли. Мы не знали других людей, видели только тех, кто был вокруг нас. И – да! Они были для нас кумирами. Самый простой путь был – в места не столь отдаленные. Но я смог выскочить из этой среды. Однажды к нам в школу пришёл новый учитель пения – Саша. Он покорил нас своим преподаванием и перевернул наше представление о том, что такое красота, что такое настоящее увлечение.

Именно после его уроков я пошёл в театральный кружок во Дворце пионеров и с годами стал профессиональным актёром. Моя бабушка один раз сказала, когда её спрашивали, что может ждать в будущем ребёнка из тех краёв: "Из тюрьмы в тюрьму". Именно Дворец Пионеров отвлёк меня от двора. В то время как мои ровесники уже шли по малолетке в колонию, я ходил на репетиции. Надо сказать, что сейчас в Магнитогорске уже все хорошо (улыбается).

Кадр со съемочной площадки "Зломовчання", Виктор Сарайкин / Фото: пресс-служба

Вы бы хотели, чтобы "Зломовчання" посмотрели дети?

Да, я бы очень хотел. Но захотят ли его смотреть дети, которые не заняты никакими кружками, никаким спортом, у которых нет никаких интересов, кроме как сидеть где-то в закоулке и пить пиво? Ведь дети, которые вот так просто выпивают на улицах, — они ничем не интересуются. И это огромная проблема нашего социума.

Как работалось с хорватской съёмочной группой?

Это очень заряженные ребята. Они получают удовольствие от каждого дубля. На съёмочной площадке царила какая-то магия. Например, одна из съёмочных смен закончилась в 5 утра. А в 7 утра мне уже надо было лететь в Одессу на спектакль. Но, несмотря на то, что съёмки продолжались всю ночь, мне не хотелось уходить, потому что на съёмочной площадке была прекрасная атмосфера взаимопонимания и творчества.

Я уже много лет снимаюсь как в отечественных, так и в зарубежных сериалах. И могу с уверенностью сказать, что профессиональный уровень нашего кинопроизводства в последние годы сравнялся с европейским.

Виктор Сарайкин / Фото: пресс-служба

Киев так часто появляется в " Зломовчанні", что у него в сериале едва ли не отдельная роль. Как бы вы оценили актёрские способности украинской столицы? Какие жанры ей больше подходят: комедийные, драматические, детективные…

Киев — очень одарённый и разноплановый актёр. Он может сыграть роль Парижа, Нью-Йорка, постсоветского города, а также многих-многих других самых разных уголков мира.

Знаете, если есть хороший сценарий и хороший режиссёр, то практически любого актёра можно поднять до небес. Я бы очень хотел, чтобы у нашего Киева тоже был хороший сценарий развития города и хороший режиссёр-власть. И тогда наш город смог бы раскрыть свой огромный потенциал.

Вы сыграли отца президента нашей страны в сериале "Слуга народа". Ваш персонаж постоянно даёт советы своему сыну. Если бы президент Украины сейчас обратился к вам за советом, что бы вы ему сказали?

Сохрани себя.

Как гражданин я бы сказал: если у тебя хватит сил и здоровья продолжить делать то, что ты сейчас делаешь — продолжай. Но если бы я действительно был отцом президента, то я бы был более категоричен и сказал: ты находишься под постоянным, страшным и, главное, опасным давлением — не продолжай.

И если Зеленский со временем вернётся в кино, то мне, действительно, очень интересно было бы посмотреть "Слугу народа 4". Ведь этот фильм будет снят, опираясь уже на успешный президентский опыт.

Помню, когда мы снимали "Слугу народа", то Зеленский и команда параллельно работали над проектами "Квартала 95". Я был просто ошарашен, как много всего они совмещали и делали параллельно. У него просто железная сила воли.

Так что, сохрани себя.

Виктор Сарайкин на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

Автор: Антон Филатов.

Ранее актер Петр Ниневский, который сыграл роль коварного сердцееда в сериале, поделился любопытными деталями о проекте.