Актер Виктор Сарайкин: "Зломовчання" — сериал о сильных женщинах в нашем циничном мире

Одну из ключевых ролей в сериале исполнил Виктор Сарайкин, который сыграл телохранителя Николая, отвечающего за безопасность главной героини.
Шестисерийный фильм "Зломовчання" рассказывает о криминальной организации, замешанной в сексуальном рабстве и нелегальной торговле оружием. История начинается с исчезновения киевской девушки, племянницы известной меценатки. Её тетя Ольга в исполнении Ксении Мишиной отправляется на поиски пропавшей родственницы. След выводит её на другие похожие исчезновения девушек-тинейджеров как в Украине, так и в Хорватии. На Балканах Ольга встречает полицейского и журналиста, которые также расследуют эти преступления. Вместе они бросают вызов международному преступному конгломерату.
В эксклюзивном интервью Виктор Сарайкин рассказал о том, как этот сериал может помочь в борьбе с нелегальной секс-индустрией, о современных женщинах, что стали сильнее мужчин, о проблеме современного воспитания детей, а также о том, что в современном жестоком мире очень важно каждому — будь ты обычный тинэйджер или даже президент — сохранить себя.
Вы сыграли охранника главной героини. Но между вашим героем и Ольгой — нечто большее, чем просто деловые отношения.
По мере развития сюжета у Николая к Ольге появляются едва ли не отцовские чувства. Он человек зрелый, прошедший две войны. А она — молодая женщина, берущаяся за очень опасное дело — поиски пропавшей племянницы. И по ходу расследования она сталкивается со страшным противником. У Николая и Ольги совпадают человеческие ценности. Он пытается помочь ей в расследовании и ради этого даже идёт на риск. Так как Николай имеет за плечами две войны, то может дать главной героине очень ценные подсказки и рекомендации.
Наверное, каждой женщине нужен рядом сильный мужчина.
Вы знаете, Ольга, сама по себе очень сильная женщина. В одном из эпизодов я даже сказал, что такая, как она могла бы дивизией командовать.
В популярном кино последнего десятилетия очень активно развивается тема сильных женщин. Именно волевые девушки со стальным характером выходят на первый план как в супергеройском кино, так и в сериалах. Именно такую сильную женщину мы встретим и в " Зломовчанні". Почему сейчас так активно снимают кино именно про сильных женщин?
Проблема в мужчинах. Многие мужчины сегодня готовы переложить свои обязанности на женщин. А женщины в результате берутся за это и делают ещё лучше.
В течение последнего года я снялся в четырёх фильмах, режиссёрами в которых были женщины. И я на личном опыте понял, насколько потрясающе женщины исполняют режиссёрскую работу, которая считается преимущественно мужской. Знаете, женщины иногда принимают такие необычные решения и так нестандартно выходят из трудностей, что просто удивляешься.
В фильмах последних лет сила женщины зачастую показывается через карьеризм. Но сила — это не только достичь больших успехов на работе. Ведь часто эти сильные женщины на экране это просто мужская роль, которую почему-то дали именно женщине. Но уникальность именно женской силы заключается в другом.
Так в чем же женщины сильнее мужчин?
Когда у меня в жизни был тяжёлый кризис, то моей жене говорили: "Брось его. Зачем он тебе такой нужен?". Но моя супруга, как и многие женщины, обладает интуицией и способностью увидеть в мужчине перспективу. Вместе с тем я знаю пример, когда женщина в подобной ситуации бросила своего мужа. Он в итоге скатился в яму, а она построила семью с другим. Но у меня вопрос: стала ли она по-настоящему счастливой?
В чем проявляется сила Ольги из "Зломовчання"?
В том, что она готова жертвовать собой ради другого, ни на секунду не задумываясь. Она бросает вызов огромной страшной криминальной организации, которая занимается сексуальным рабством.
Во всём мире около 40 млн человек подвергаются разным формам рабства. В ООН подсчитали, что 260 тыс. украинцев попало в рабство с 1991 по 2017 годы. То есть торговля людьми, о которой рассказывает сериал "Зломовчання" – не в прошлом, это наша реальность.
Тема сексуального рабства, которую подняли в "Зломовчанні", к сожалению, вечная. О ней уже немало снято, сказано и написано. Но к ней продолжают возвращаться, а значит, с ней не удаётся покончить. "Зломовчання" диагностирует эту проблему, чтобы как можно меньше людей стали жертвами секс-индустрии. В своём сериале мы показали, что есть сильные мира сего. Небольшая каста очень влиятельных людей, которым принадлежат огромнейшие ресурсы и богатства. И для них все остальные люди — это просто расходный материал. Вот такой циничный наш мир.
Когда человек видит проблемы, которые случаются в жизни других людей, то он почему-то убеждён, что с ним самим такого никогда не произойдёт. И он в этом абсолютно убеждён ровно до тех пор, пока именно с ним не случается то же самое. Так что не стоит закрывать глаза на проблему сексуального рабства. Не стоит наивно полагать, что никогда и ни при каких обстоятельствах не столкнетесь с ней.
Может ли "Зломовчання" как-то повлиять на ситуацию?
Этот сериал снят по роману хорватского журналиста Драго Хедла, который лично расследовал случаи сексуального рабства. После его публикаций высокопоставленные политики приходили в ужас, потому что он разоблачал их причастность к секс-индустрии. Например, когда начались съёмки "Зломовчання" в Хорватии, один из представителей власти даже снял свою кандидатуру с выборов. Подобные примеры говорят о том, что наш сериал уже начал влиять на ситуацию, даже ещё до своей премьеры.
Когда тинейджер попадает в секс-индустрию, то кто больше виноват: криминалитет, который его туда втянул силой, или родители, которые допустили грубые ошибки в воспитании?
Я бы так не конкретизировал. Родители могут стараться двигать своего ребенка в конкретном направлении. Но это совершенно не гарантирует, что ребенок выберет именно этот путь.
Есть люди, которые сознательно идут в рабство. А есть такие, кто становится рабом, сам того не осознавая. Например, немало девушек стремится в модельный бизнес. Но путь в эту профессию скрывает множество обманов, манипуляций и других коварных моментов. А когда ты уже попала в рабство, то выскочить из него практически невозможно. Это как в наркомании — только единицы могут побороть зависимость от тяжёлых наркотиков.
Каждый сам для себя выбирает, куда направиться в своей жизни. И ответственность лежит лично на каждом.
Знаете, я родился в Магнитогорске. Там жили разные люди: большинство жителей – раскулаченные, ссыльные, политзаключенные. Кто-то сидел, кто-то был сослан. Минимум интеллигенции. Люди с тяжелым судьбами. И дети росли как росли. Мы не знали других людей, видели только тех, кто был вокруг нас. И – да! Они были для нас кумирами. Самый простой путь был – в места не столь отдаленные. Но я смог выскочить из этой среды. Однажды к нам в школу пришёл новый учитель пения – Саша. Он покорил нас своим преподаванием и перевернул наше представление о том, что такое красота, что такое настоящее увлечение.
Именно после его уроков я пошёл в театральный кружок во Дворце пионеров и с годами стал профессиональным актёром. Моя бабушка один раз сказала, когда её спрашивали, что может ждать в будущем ребёнка из тех краёв: "Из тюрьмы в тюрьму". Именно Дворец Пионеров отвлёк меня от двора. В то время как мои ровесники уже шли по малолетке в колонию, я ходил на репетиции. Надо сказать, что сейчас в Магнитогорске уже все хорошо (улыбается).
Вы бы хотели, чтобы "Зломовчання" посмотрели дети?
Да, я бы очень хотел. Но захотят ли его смотреть дети, которые не заняты никакими кружками, никаким спортом, у которых нет никаких интересов, кроме как сидеть где-то в закоулке и пить пиво? Ведь дети, которые вот так просто выпивают на улицах, — они ничем не интересуются. И это огромная проблема нашего социума.
Как работалось с хорватской съёмочной группой?
Это очень заряженные ребята. Они получают удовольствие от каждого дубля. На съёмочной площадке царила какая-то магия. Например, одна из съёмочных смен закончилась в 5 утра. А в 7 утра мне уже надо было лететь в Одессу на спектакль. Но, несмотря на то, что съёмки продолжались всю ночь, мне не хотелось уходить, потому что на съёмочной площадке была прекрасная атмосфера взаимопонимания и творчества.
Я уже много лет снимаюсь как в отечественных, так и в зарубежных сериалах. И могу с уверенностью сказать, что профессиональный уровень нашего кинопроизводства в последние годы сравнялся с европейским.
Киев так часто появляется в " Зломовчанні", что у него в сериале едва ли не отдельная роль. Как бы вы оценили актёрские способности украинской столицы? Какие жанры ей больше подходят: комедийные, драматические, детективные…
Киев — очень одарённый и разноплановый актёр. Он может сыграть роль Парижа, Нью-Йорка, постсоветского города, а также многих-многих других самых разных уголков мира.
Знаете, если есть хороший сценарий и хороший режиссёр, то практически любого актёра можно поднять до небес. Я бы очень хотел, чтобы у нашего Киева тоже был хороший сценарий развития города и хороший режиссёр-власть. И тогда наш город смог бы раскрыть свой огромный потенциал.
Вы сыграли отца президента нашей страны в сериале "Слуга народа". Ваш персонаж постоянно даёт советы своему сыну. Если бы президент Украины сейчас обратился к вам за советом, что бы вы ему сказали?
Сохрани себя.
Как гражданин я бы сказал: если у тебя хватит сил и здоровья продолжить делать то, что ты сейчас делаешь — продолжай. Но если бы я действительно был отцом президента, то я бы был более категоричен и сказал: ты находишься под постоянным, страшным и, главное, опасным давлением — не продолжай.
И если Зеленский со временем вернётся в кино, то мне, действительно, очень интересно было бы посмотреть "Слугу народа 4". Ведь этот фильм будет снят, опираясь уже на успешный президентский опыт.
Помню, когда мы снимали "Слугу народа", то Зеленский и команда параллельно работали над проектами "Квартала 95". Я был просто ошарашен, как много всего они совмещали и делали параллельно. У него просто железная сила воли.
Так что, сохрани себя.
Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.
Автор: Антон Филатов.
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