Кто из известных украинских звезд пока не удостоился звания "Заслуженного артиста"

Украинские знаменитости, которые могли бы получить звание "Заслуженных артистов Украины" / Фото: Сегодня

Несомненно, Дмитрий Монатик, удостоившийся такого звания, яркий и популярный артист современности. Он стал первым украинским поп-исполнителем, собравшим стадион "Олимпийский", снял масштабный мюзикл "Ритм", почти все его песни становятся хитами. Монатик долго шел к успеху и вот, еще одно знаковое событие в его карьере подтвердило его старания.

В соцсетях украинцы стали возмущаться тем, что артисту незаслуженно вручили это звание, ведь в его репертуаре почти все песни не на украинском, а русском языке. Были и те, кто встал на защиту Монатика, отметив его профессионализм и длинный путь к успеху.

Но есть в Украине еще много артистов, которые пока не удостоились такого звания. В конце этого материала обязательно проголосуйте за кандидата, который, по вашему мнению, должен получить звание "Заслуженный артист Украины".

Олег Винник

Вы, наверное, удивитесь, но у Олега Винника пока нет звания ни "Заслуженного", ни "Народного артиста Украины". Певец выпускает хиты на украинском, является патриотом своей страны, собирает аншлаги на концертах, его обожает публика. Но нет, пока что артист остается без почетных государственных наград.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Ирина Федишин

Украинская певицы из Львова Ирина Федишин пока не заслуженная артистка Украины, а как думаете, может, ей уже пора получить такое звание?

Певица Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

ONUKA

Фронтвумен ONUKA Ната Жижченко виртуозно владеет несколькими народными музыкальными инструментами, ее музыкой восхищаются далеко за пределами нашей страны. Многие музыкальные продюсеры, критики и простые слушатели отмечают, что Ната создает новое звучание с этническими мотивами, что продвигает украинскую музыку на новый уровень.

Ната Жижченко / Фото: пресс-служба

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк – еще один талантливый современный артист, музыку которого любят многие украинцы. Однако пока что у Андрея нет государственных наград такого уровня.

Андрей Хлывнюк / Фото: Facebook-страница Андрея Хлывнюка

Злата Огневич

Злата Огневич представляла Украину на "Евровидении", в 2013 году удостоилась звания "Заслуженной артистки Автономной Республики Крым" – Злата с пяти лет жила и росла в Крыму, который с 2014 года оккупирован Российской Федерацией. Является солисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Юлия Санина

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина тоже могла бы удостоиться звания "Заслуженной артистки Украины", ведь ее группа стала одним из самых популярных украинских рок-коллективов. Музыканты выпускают хиты на украинском и собирают полные залы зрителей, устраивая яркие, инновационные шоу.

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Солистка The Hardkiss Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Сергей Бабкин

Певец Сергей Бабкин – не просто певец, он автор и исполнитель собственных песен, музыкант. Наверняка не многие знают, что он еще и актер театра.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Оля Полякова

Да, все самые популярные песни Оли – на русском, но ведь артистка собирает аншлаги на концертах, борется за права представителей украинского шоу-бизнеса. Например, в сентябре прошлого года Оля возглавила акцию, которая была организована в знак протеста против дискриминации концертных организаторов со стороны правительства и избирательного подхода к проведению мероприятий во время пандемии.

Под песни Поляковой танцуют почти все украинцы на свадьбах и юбилеях, а о масштабных концертных шоу артистки мы вообще молчим. Может, стоит Олю наградить почетным званием, как считаете?

Певица Оля Полякова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тарас Тополя

Группа "Антитіла" – одна из самых популярных украинских современных групп, которая гастролирует не только по Украине, но и за рубежом. Их песни любят многие слушатели, а трек "Там, де ми є" уже стал одной из самых любимых песен украинцев.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Настя Каменских

Настя Каменских выступает как сольный артист лишь с 2017 года, до этого она пела в дуэте со своим супругом Потапом (Алексеем Потапенко), который, к слову, в прошлом году получил звание "Заслуженного артиста Украины". А Настя пока пишет хит за хитом, выступает далеко за пределами страны, показывая, какие есть таланты в Украине. Может, и она могла бы удостоиться подобной награды? Или пока еще рано?

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

А теперь голосуем, кто из вышеперечисленных артистов достоин звания "Заслуженный артист Украины"?