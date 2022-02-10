Кто победит в Нацотборе на Евровидение-2022? Букмекеры назвали тройку фаворитов

Букмекеры назвали претендентов на победу в Нацотборе

На сегодняшний день уже семь из восьми претендентов на победу представили свои музыкальные композиции для вокального конкурса.

Букмекеры уже составили предварительный рейтинг фаворитов Нацотбора, которым поделились на официальном сайте Евровидения.

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Так, большие ставки делают на певицу и рэп-исполнительницу Алину Паш, которая представила для конкурса песню "Тіні забутих предків". Паш набрала целых 31% в рейтинге на победу.

Вслед за Алиной идет еще одна вокалистка – ROXOLANA с треком Girlzzzz.

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Почетное третье место в рейтинге букмекеров занимает коллектив Kalush Orchestra и их песня, посвященная маме солиста, "Стефанія".

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Следом за тройкой лидеров с результатом в 9% идет Michael Soul. Пятое место между собой разделили Cloudless и Wellboy, у них по 7%, а седьмое – Barleben и Our Atlantic, у них 5% голосов.

До финала Национального отбора еще 2 дня, поэтому показатели букмекеров еще могут кардинально измениться. Тем более еще остался один участник, который не представил свою конкурсную композицию.

Напомним, что Wellboy пока только анонсировал трек и показал лишь маленький фрагмент из него.