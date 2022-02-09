Wellboy с граблями и вилами призвал голосовать за него на Нацотборе: Поплавский поддержал

Wellboy не спешит презентовать слушателям свой трек для Национального отбора на Евровидение-2022. Исполнитель заинтриговал небольшим отрывком из будущего хита

Поплавский показал отрывок трека Wellboy для Нацотбора / Фото: instagram/poplavskiy_michail, instagram.com/a.wellboy

Wellboy единственный из восьми финалистов Нацотбора, кто еще не показал свой трек для вокального конкурса. Все, что известно о музыкальной композиции название – Nozzy Bossy.

Премьера песни запланирована на 11 февраля, за день до прямого эфира Национального отбора. Правда, исполнитель все же решил показать небольшой отрывок из предстоящего хита.

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Точнее кусочек трека на своей странице опубликовал Михаил Поплавский и призвал своих фанатов голосовать за Wellboy.

Напомним, что Антон Вельбой бывший студент Киевского университета культуры, где Поплавский занимает должность ректора. Поэтому поддержка со стороны ректора не удивительна. Да и к созданию промо-ролика, по всей видимости, подключились студенты КУКа.

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Кроме того, Wellboy посетил альма-матер и босиком станцевал в коридорах учебного заведения. Забавным видео с намеком на песню для вокального конкурса певец поделился в Instagram.

Принесет ли такая тактика успех Антону Вельбою во время голосования на Национальном отборе узнаем в субботу, 12 февраля, во время прямого эфира на телеканале "Суспільний". Напомним, что ранее мы собрали в одну подборку конкурсные песни всех финалистов.