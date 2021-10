Кто с Покровом, а кто с Днем защитника: Джамала, Дзидзьо и другие звезды поздравляют украинцев

Украинские звезды поздравляют с Покровом и Днем защитника / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/tarastopolia, instagram.com/jamalajaaa

Сегодня мы отмечаем День защитников и защитниц Украины, а также Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который связывают с Днем украинского казачества.

Звезды шоу-бизнеса уже поздравили свою аудиторию, но кто-то сделал акцент на военных, а кто-то – на церкви. Смотрите подборку.

DZIDZIO

Михаил Хома, он же Дзидзьо, написал в Инстаграм-профиле короткое поздравление и сопроводил его песней в собственном исполнении.

Jamala

Певица Джамала посвятила защитникам Украины песню We are the champions и опубликовала в соцсети видео своего выступления на празднике 30-летия Национального Олимпийского Комитета.

Святослав Вакарчук

Лидер "Океана Ельзи" поздравил украинских военных и разместил в Инстаграм видео своего акустического выступления перед полтавским батальоном.

Антитіла

В официальном Инстаграм-профиле группы опубликованы фотография, на которой все музыканты запечатлены в вышиванках, а также поздравление с Днем украинского казачества.

Сергей Притула

С Днем защитников и защитниц поздравил украинцев Сергей Притула. Он опубликовал в соцсети такое фото.

Олег Винник

Певец тоже разместил в Инстаграм видео, в котором обратился к защитникам и защитницам Украины.

Александр Пономарев

Певец и композитор Александр Пономарев поделился в своем профиле поздравлением с Покровом.

Лилия Ребрик

Ведущая Лилия Ребрик опубликовала в сторис селфи. Она пожелала украинцам счастливого будущего и мирного неба.

Лидия Ребрик / Фото: instagram.com/stories/liliia.rebrik

