Хто з Покровою, а хто з Днем захисника: Джамала, Дзідзьо та інші зірки вітають українців

Українські зірки вітають з Покровом і Днем захисника / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/tarastopolia, instagram.com/jamalajaaa

Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць України, а також Покрову Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії, який пов'язують з Днем українського козацтва.

Зірки шоубізнесу вже привітали свою аудиторію, та хтось зробив акцент на військових, а хтось – на церкві. Дивіться добірку.

DZIDZIO

Михайло Хома, він же Дзідзьо, написав в Instagram-профілі коротке привітання і супроводив його піснею у власному виконанні.

Jamala

Співачка Джамала присвятила захисникам України пісню We are the champions і опублікувала в соцмережі відео свого виступу на святі 30-річчя Національного Олімпійського комітету.

Святослав Вакарчук

Лідер "Океану Ельзи" привітав українських військових і розмістив в Instagram відео свого акустичного виступу перед полтавським батальйоном.

Антитіла

В офіційному Instagram-профілі гурту опублікована світлина, на якій всі музиканти зображені у вишиванках, а також привітання з Днем українського козацтва.

Сергій Притула

З Днем захисників і захисниць привітав українців Сергій Притула. Він опублікував в соцмережі таке фото.

Олег Винник

Співак теж розмістив у Instagram відео, в якому звернувся до захисників і захисниць України.

Олександр Пономарьов

Співак і композитор Олександр Пономарьов поділився в своєму профілі поздоровленням з Покровою.

Лілія Ребрик

Ведуча Лілія Ребрик опублікувала в сторіс селфі. Вона побажала українцям щасливого майбутнього і мирного неба.

Лідія Ребрик/Фото: instagram.com/stories/liliia.rebrik

