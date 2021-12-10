Куда делась Саманта? Стала известна судьба героини "Секса в большом городе" – спойлер

Вышло продолжение сериала "Секс в большом городе" - "И просто так". / Фото: HBO, Скриншот из YouTube

10 декабря в Украине состоялась премьера продолжения проекта "Секс в большом городе" под названием "И просто так". Первую серию можно увидеть в Амедиатеке на OLL.TV. Новый сезон состоит из 10 серий по 60 минут.

В нем снялись три главных актрисы – Сара Джессика Паркер (Керри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). А вот Ким Кэттролл (Саманта) так и не появилась в проекте. Слухи, о том что актриса не воссоединится со своими сериальными подружками ходили давно. Но куда она исчезла по сюжету? Что случилось с Самантой? Не волнуйтесь, мы вам расскажем

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Перезапуск культового сериала состоится 10 декабря. / Фото: Instagram

Поклонники выдвигали несколько версий отсутствия Саманты в сериале. Одним из наиболее популярным вариантом была смерть, так как героиня болела раком. Некоторые фаны прогнозировали, что Ким могли заменить просто другой актрисой.

Но нет, Саманта не умерла и замены не произошло. Как оказалось, она...живет в Лондоне! И, судя по разговорам трех подруг, у них все еще крепкая дружеская связь на расстоянии.

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В первые серии "И просто так" Керри и Миранда во время прогулки обсуждают историю, произошедшую с Самантой. Так, будто бы Керри решила прекратить рабочие отношения с подругой, которая была ее пиар-агентом, а та, обидевшись, "уволила Керри как подругу" и покинула Нью-Йорк. На этом история с Самантой, кажется, закончилась.

Почему на самом деле нет Ким Кэттролл в сериале?

Ранее в СМИ писали, что Ким сама отказалась сниматься в продолжении из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер. Так, актриса не могла смириться, что Паркер получила главную роль. Кетролл не нравилось, что ее воспринимают как героиню второго плана.

Саманта и Кэрри. / Фото: Скриншот из YouTube

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Также Ким тревожили и вопросы гонораров. Известно, что уже после первого сезона Сара стала получать гораздо больше коллег. В СМИ писали, что Кэтролл требует увеличения гонорара и угрожает покинуть шоу.

Еще одной причиной для конфликтов стали награды. За свою работу Паркер четырежды получала премию "Золотой глобус". А вот Кэтролл награда досталась только один раз, и то в категории "Лучшая роль второго плана". Это только самые обсуждаемые причины того, почему Ким ушла из проекта.

Но как бы то ни было, "И просто так" наконец-то вышел, хоть и без Саманты. В нем рассказывается о трех подружках за 50. Также мы можем познакомиться и с новыми яркими героями, которые за это время появились в жизни женщин.