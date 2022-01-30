Культовый и гениальный! Вспоминаем лучшие роли Леонида Куравлева

За свою жизнь Леонид Куравлев снялся в более чем 200 картинах. / Фото: Скриншот из YouTube

30 января зрители получили печальное известие – умер легендарный актер Леонид Куравлев, который последние дни жизни провел в хосписе. Мы решили вспомнить самые лучшие фильмы артиста, за плечами которого более 200 разноплановых ролей!

Отметим, что уникальность Куравлева состоит в том, что ассоциировать его с какой-либо одной ролью просто невозможно. С десяток ролей актера можно назвать культовыми и это превосходно.

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Вашему вниманию ТОП-5 персонажей Леонида Куравлева, которых обожают миллионы.

"Живет такой парень" – Пашка Колокольников

Куравлев в фильме "Живет такой парень". / Фото: Скриншот из YouTube

Фильм 1964 года стал для актера звездным периодом! Зрители сразу же полюбили Куравлева в роли водителя Пашки Колокольникова по прозвищу Пирамидон. Главный герой – простой, веселый, отзывчивый и болтливый. И Куравлев четко попал в образ парня. В результате киноистория о Пашке получила приз на Венецианском фестивале, а фильм до сих пор вспоминают миллионы с улыбкой на лице.

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Кстати, во время съемок режиссер попросил актера, чтобы его герой немного заикался. Куравлев делал это так правдоподобно, что во время сдачи картины в Госкино один из чиновников отметил, как мастерски режиссер использовал естественный недостаток артиста.

"Вий" – Хома Брут

Куравлев в "Вии" / Фото: Скриншот из YouTube

На роль Хомы Куравлева рекомендовал лично председатель "Мосфильма" Иван Пырьев и не прогадал. Актер безупречно воплотил образ коварного философа, убившего панночку. Кстати, это был первый советский хоррор (1967 год).

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Сам же Куравлев был в восторге от кинокартин по повести Николая Гоголя. Он был счастлив играть там, тем более что актер был совершенно не суеверным и любил классику.

Я получил большое удовольствие. Я авторский текст много раз перечитывал. Аура мистики существует там. Она мне очень помогала как актеру, – делился артист.

"Золотой теленок" – Шура Балаганов

Куравлев в фильме "Золотой теленок". / Фото: Скриншот из YouTube

Мошенник без фантазии, мелкий воришка и самозванец в одном лице также обрел симпатию среди публики, несмотря на критику самого фильма. Один режиссер охарактеризовал роль Куравлева кратко и понятно: "Дурак до гениальности, но привлекателен".

"Иван Васильевич меняет профессию" – Жорж Милославский

Куравлев в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". / Фото: Скриншот из YouTube

Во время новогодних праздников все с удовольствием просматривают культовую комедию и наблюдают за органической игрой Куравлева в роли очаровательного вора. Вы, наверное, помните его популярную фразу: "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе – если, конечно, они у вас есть!"

"Афоня" – Афанасий Борщев

Куравлев в фильме "Афоня". / Фото: Скриншот из YouTube

Роль циничного и ленивого сантехника должна была достаться Владимиру Высоцкому, но режиссер Георгий Данелия видел этого героя в образе Леонида Куравлева. Создатель считал, что именно он сможет сыграть красивого, но одинокого негодяя, которого будет всем по-человечески жаль. И тут опять не прогадали – актер прекрасно справился с миссией.

Кроме культовых кинокартин Куравлев еще снимался вместе с дочерью Катей в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".

Куравлев сыграл вместе с дочерью в киноленте. / Фото: Скриншот из YouTube

В сериале "17 мгновений весны" актер появился в образе гестаповца Айсмана. Режиссер позже вспоминала, что Куравлев долгое время не мог "попасть" в характер героя, так что образ пришлось украсить – в результате Айсман стал одноглазым и ему сделали арийский нос с горбинкой.

Куравлев в сериале "17 мгновений весны". / Фото: Скриншот из YouTube

В 1972 году на экраны вышел фильм "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". В совершенно нехарактерной для себя роли Робинзона Крузо появился Куравлев. Многие критики были шокированы таким образом актера, но все же картина имела успех.

Куравлев сыграл Робинзона Крузо. / Фото: Скриншот из YouTube

Как мы видим, Леонид Куравлев был действительно человеком-эпохой в кино. Ему было по силам сыграть совершенно разных персонажей и это поражало!

Раньше мы писали, каким фанаты запомнят Леонида Куравлева и что известно о его жизни.