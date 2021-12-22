Курьез в Голливуде: Райана Рейнольдса путают с Беном Аффлеком и спрашивают о Джей Ло – что он отвечает

Райан Рейнольдс рассказал, что его часто путают с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Голливудский актер Райан Рейнольдс женат на звезде сериала "Сплетница" Блейк Лайвли, но актер признался, чаще его стали спрашивать не о супруге, а о Джей Ло. Все потому что Райана путают с Беном Аффлеком. Как пишет CNN, об этом Рейнольдс рассказал в подкасте Dear Hank & John

Например, в Нью-Йорке актер часто заходит в одну пиццерию. Его принимают за Аффлека, а сейчас еще стали спрашивать, как дела у Дженнифер Лопес. Рейнольдс отвечает, что у артистки все хорошо и уходит.

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Райан привык к сравнению с Аффлеком и не исправляет людей. По мнению актера – это бесполезно.

Райан Рейнольдс и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Впрочем еще Райана Рейнольдса путают с Райном Гослингом. Ко всей этой ситуации актер относится с юмором.

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Стоит отметить, Бен Аффлек не очень любит внимание прессы и старается избегать общения с журналистами, а после недавних откровений неизвестно, когда актер еще решится дать новое интервью. При этом часто возникают разные слухи об Аффлеке и Лопес, которые потом приходится опровергать.