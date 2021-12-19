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Дженнифер Лопес заявила, что не злится на Бена Аффлека из-за его упоминаний о бывшей жене

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
19 декабря, 14:15
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Исполнительница прокомментировала недавние высказывания Бена Аффлека касательно его экс-супруги Дженнифер Гарнер
Дженнифер Лопес заявила, что ее не расстроили слова избранника о бывшей жене
Дженнифер Лопес заявила, что ее не расстроили слова избранника о бывшей жене / Фото: Getty Images

Недавно голливудский актер в интервью на шоу Говарда Стерна заявил, что начал страдать алкоголизмом находясь в браке с бывшей женой. Также Бен считает, что если бы они не приняли решение развестись, он бы и дальше пил.

После этого инсайдеры заявили, что Дженнифер Лопес не в восторге от высказываний возлюбленного.

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Она очень зла, ведь это задевает ее, поскольку она встречается с ним. Она не хочет, чтобы ее втягивали в это, – сообщал инсайдер.

Однако Лопес говорит, что эти сообщения "не соответствуют действительности".

Эта история просто неправда. Я не так себя чувствую, – сказала певица.

Кроме того, ее представитель сообщил DailyMail.com, что Джей Ло и бывшая жена Бена Аффлека не только "друзья", но и "хорошо справляются с совместным воспитанием детей".

А вот Дженнифер Гарнер не в восторге от мнения экс-супруга. Ее представители заявили, что он возложил свои прошлые проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами и алкоголем на нее. Она считает его заявления "безрассудными и бесцеремонными" и что она не хочет, чтобы ее "втягивали" во что-то подобное.

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Ранее Бен Аффлек назвал воссоединение с Джей Ло одним из лучших решений в своей жизни.

Марина Григоренко
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