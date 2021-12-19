Дженнифер Лопес заявила, что не злится на Бена Аффлека из-за его упоминаний о бывшей жене

Недавно голливудский актер в интервью на шоу Говарда Стерна заявил, что начал страдать алкоголизмом находясь в браке с бывшей женой. Также Бен считает, что если бы они не приняли решение развестись, он бы и дальше пил.
После этого инсайдеры заявили, что Дженнифер Лопес не в восторге от высказываний возлюбленного.
Она очень зла, ведь это задевает ее, поскольку она встречается с ним. Она не хочет, чтобы ее втягивали в это, – сообщал инсайдер.
Однако Лопес говорит, что эти сообщения "не соответствуют действительности".
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Эта история просто неправда. Я не так себя чувствую, – сказала певица.
Кроме того, ее представитель сообщил DailyMail.com, что Джей Ло и бывшая жена Бена Аффлека не только "друзья", но и "хорошо справляются с совместным воспитанием детей".
А вот Дженнифер Гарнер не в восторге от мнения экс-супруга. Ее представители заявили, что он возложил свои прошлые проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами и алкоголем на нее. Она считает его заявления "безрассудными и бесцеремонными" и что она не хочет, чтобы ее "втягивали" во что-то подобное.
Ранее Бен Аффлек назвал воссоединение с Джей Ло одним из лучших решений в своей жизни.