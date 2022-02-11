Курьезы звезд: Янович, Jerry Heil, Lida Lee рассказали истории, которые никогда не забудут

Украинские звезды вспомнили курьезные случаи из своей жизни / Фото: Instagram

У артистов тоже хватает таких историй. Узнайте , кто "подкатывал" к девушке на чужом Мерседесе, кто из-за танцев босиком получал травму, а кто падал на важном мероприятии.

Евгений Янович

Евгений Янович рассказал о курьезном случае на Новый год / Фото: пресс-служба НЛО TV

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Ведущий шоу "Мамахохотала" на НЛО TV признается, если его спросить о глупости, за которую стыдно, он вспоминает случай на Новый год. Тогда он решил отпраздновать праздник "на все деньги", которые у него были.

Мы начали отмечать его 28 декабря, а закончили 3 января. За это время мы очень много гуляли... и в какой-то момент у нас закончились деньги... А чуть раньше этого девушке, в квартире которой мы отмечали, родители купили роутер. Так что, у нас снова появились деньги. 30 декабря мы пошли в магазин техники и сдали роутер назад (в течение 14 дней это можно сделать). Можно было снова гулять!

На этом приключения не закончились. В ночь с 30-го на 31 декабря компания разбила унитаз.

2 января должны были возвращаться родители. Поэтому утром 31 декабря единственный раз в моей жизни, я вместе с владелицей квартиры поехал выбирать новый бочек, чтобы поставить его на место. Конечно, наш бюджет был ограничен, поэтому мы нашли подобный и купили пластиковый герметик и как-то его прикрутили. Еще два дня гуляли, а потом я приехал домой и слег с температурой 39. Мне было 20 лет и оказалось, что в 20 я подхватил ветрянку.

Jerry Heil

Jerry Heil рассказала о курьезе на концерте в Одессе

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Певица признается, она не любит примерять костюмы. Готовясь к сольному концерту в Одессе, когда оставалась последняя примерка, она решила ее пропустить.

В итоге прямо перед выступлением она надела костюм и ее ждал сюрприз.

Оказалось, что он мне мал. С моей директоркой Юлей мы решили шить его. Пока я в другой концертной пижаме пошла на сцену исполнять первые два концертных блока, Юля в это время штопала. Возвращаюсь, меряю комбез за сценой, а его не там зашили. Снимаю сразу за сценой, перешиваем! Иголка вылетает, нитка не попадает в ушко. Юля умоляет: "ЯНА, ДАВАЙ ТАК!". Объясняю: "Давай так" значит: давай скрепим прорезы СКРЕПКАМИ. Выхожу на сцену, начинаю двигаться и эти зажимы отлетают от меня, как салют на свадьбе. Я думаю, что первые ряды такого точно не ожидали.

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Ivan NAVI

Ivan NAVI рассказал, как случайно предложил девушке встречаться / Фото: пресс-служба

Украинский певец вспомнил историю, которой случилась с ним, когда он еще учился в школе. Тогда его друг пригласил девушку на свидание, а она должна была прийти с подругой. Певцу нужно было отвлечь подругу.

И вот друг захотел остаться с девушкой наедине, а меня попросил немного дальше отойти с другой девушкой. Мы отошли, и тут она спрашивает меня, хотел ли я ей сказать что-то особенное. Я не нашел ничего лучше, чем предложить ей встречаться. И она, что странно, взяла и согласилась. Затем я узнал, что она живет ну очень далеко от меня. Поэтому на следующий день написал ей SMS, что мы с этим решением поспешили.

После этого они не виделись. Иван признается, ему все еще стыдно за это.

Но эта ситуация научила всегда хорошо думать, когда что-то предлагаю или обещаю

Lida Lee

Lida Lee рассказала, как упала не премии YUNA / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица признает, этот случае на премии YUNA она никогда не забудет

Я сидела в зрительном зале и переживала за коллег, артистов, которые были представлены в номинациях. И в один момент, когда объявляли результат номинации "Лучший артист", я настолько сильно обрадовалась победе талантливейшего исполнителя, что встала и начала аплодировать, искренне радоваться, но уже через несколько секунд у меня подкосились ноги и я красиво упала под кресло.

Lida Lee до последнего момента думала, что этот курьезный случай остался незамеченным. Однако следующий день она не увидела в Instagram stories Alyona Alyona отрывок с своим ярким падением.

Мне, конечно, стало даже немного стыдно от неловкости ситуации, но потом я поняла для себя, что это так здорово и забавно — коллекционировать подобные воспоминания! И моя копилка курьезных случаев пополнилась ещё одним роскошным падением.

Геннадий Витер

Геннадий Витер вспомнил о курьезе на День студента / Фото: Instagram

Говоря о курьезах, певец вспомни один из квартирников на День студента. Сначала все было хорошо – сценки, все показывали свои таланты, а после начались соревнования в танцах.

Нужно было выбрать партнершу, с которой ты сделаешь что-то сумасшедшее. У меня был японский стиль: я был в кимоно и с босыми ногами. А девушка была на здоровенной шпильке. Мы танцевали-танцевали и в один "прекрасный" момент она этой шпилькой проколола мне ногу. На протяжении месяца я потом тянул ногу из-за болевых ощущения.

По словам певца, от этой истории у него до сих пор мурашки по коже.

Это знаете, когда кажется, что ты во всем мастер и делаешь какие-то сумасшедшие глупости. И самое главное, что мне было даже как-то стыдно рассказать, что произошло. Парни получали травмы на спортивных соревнованиях, например штанга шлепнула, а тут девочка каблуком проколола ногу.

Nino Basilaya

Nino Basilaya рассказала, как без спросу мамы проколола хрящ уха / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица вспомнила, как в 12 лет мечтала пробить себе хрящ уха. Мама ей этого не разрешала сделать. Нино решила сделать это втихаря от мамы. Она решила, даже если заметит – ничего не будет.

Мы с подругой гуляли и зашли в первый попавшийся салон. Первая села на прокол уха моя подруга, я села сразу после нее. Наша "глупость" заключалась в том, что это был непонятный салон, который внес подруге инфекцию. У меня все пронесло, все зажило и ничего не болело, а подруга долго мучалась, чтобы вылечить ранку. Мама, кстати, заметила мой прокол где-то через месяц. Она сделала вид, что рассердилась, но ей даже понравилось.

Алекс Комаровский

Алекс Комаровский рассказал, как ему пришлось одолжить машину у друга ради девушки / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

Актер сериалов НЛО TV в 17 лет решил произвести впечатление на девушку Иру, которая ему нравилась. Он попросил хорошего друга одолжить ему "Мерседес". Друг согласился подыграть. Но,конечно же, машину без присмотра не оставил. За всей картиной он наблюдал через дорогу.

В итоге Алекс подъезжает к главному входу университета, музыка ревет, окно открыто, он все ждет девушку, а она не выходит.

Жду 10 минут, музыка все еще гримит, все смотрят и наконец-то она выплывает с подружками. Видит меня, возникает искра... Но наши романтические взгляды прерывает сирена полиции. Вот лажа! Офицеры подходят ко мне, просят документы за нарушение парковки. Я бледный. Подскакивает друг, говорит, что машина его. Скандал! Всемирный позор! Все надо мной смеются. Ира тоже. Все пропало. Через неделю я стал ее парнем. И "мерс" нам был не нужен

Аня Петраш

Аня Петраш рассказала, почему запомнит съемки клипа на песню "Глупости" / Фото: Instagram

Певица осенью выпустила альбом под названием"Глупости" с одноименной песней.

Пожалуй, свои самые безрассудные глупости я сделала как раз во время съемок клипа на этот самый трек. Мы встретились с друзьями и катались в тележках на парковке, кидались попкорном, стреляли из игрушечного оружия в супермаркете, валялись на полу, гонялись друг за другом, дрались ногами манекенов и я понятия не имею, почему нас оттуда не выгнали.

Ранее мы рассказывали, какую пенсию получают народные артисты и на что ее хватает.