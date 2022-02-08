58-летний Квентин Тарантино станет отцом во второй раз – СМИ

СМИ сообщают о грядущем пополнении в семье Квентина Тарантино / Фото: Getty Images

Как сообщает агентство AJN, 58-летний режиссер Квентин Тарантино станет отцом во второй раз. Его супруга, израильская актриса Даниэла Пик, снова ждет ребенка.

Пока что знаменитая пара не комментировала сенсационные новости, но источники утверждают, что это ранние сроки беременности.

Реклама

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Фото: Getty Images

Коротко об отношениях Квентина Тарантино и Даниэлы Пик

Первая встреча Тарантино и Пик состоялась в 2009 году на съемках "Бесславных ублюдков". Несколько раз они расходились и снова сходились. Но позже все же пришли к тому, чтобы связать себя узами брака.

Их тайная и красивая свадьба состоялась в 2018 году. Кстати, по случаю помолвки Квентин даже закатил шумную вечеринку с участием звездных друзей. А организатором праздника для жениха и невесты стал Харви Вайнштейн (все это было еще до известной ситуации с обвинениями в адрес продюсера). Отметим, что до знакомства с Даниэлой Тарантино не раз говорил, что не планирует жениться и заводить семью, так как полностью посвящает себя работе. Брак с Пик – единственный в его биографии. В разное время режиссер встречался с Мирой Сорвино и Софией Копполой, но предложения руки и сердца им не последовало.

Реклама

В 2020-м году Тарантино и Пик впервые стали родителями: появился на свет их сын Лео. И хотя многие думали, что малыш получил имя в честь Леонардо Ди Каприо, с которым Тарантино довольно близко общается, на самом деле это имя в честь дедушки Даниэлы. Его зовут Ари Шем-Ору, а Ари означает "лев".

Пара ждет второго ребенка / Фото: Getty Images

Мы с нетерпением ждем официальных новостей от пары.

Реклама

Также сейчас обсуждают новую фотосессию Роберта Паттинсона.