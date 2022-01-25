26-летний сын звезды Убить Билла и крестник Квентина Тарантино покончил жизнь самоубийством

Сына американского актера Майкла Мэдсена нашли мертвым на Гавайях

/ Фото: Getty Images, Instagram

Полиция обнаружило тело 26-летнего Хадсона Ли Мэдсена в его доме. Сын актера выстрелил себе в голову. Правоохранители подозревают, что это было самоубийство. Об этом пишет The Sun.

Хадсон Ли Мэдсен был крестником оскароносного режиссера Квентина Тарантино, с которым долгие годы сотрудничал его отец. Майкл Мэдсон снялся в"Бешеных псах" и "Убить Билла".

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Майкл Мэдсен с семьей / Фото: Page Six

О сыне актера информации немного. С августа 2019 года Хадсон жил в Вахиава, Гавайи, и служил в армии США. Известно, что крестник Тарантино был в Афганистане.

У Хадсона осталась жена Карли. По информации СМИ, пара мечтала о ребенке, однако врачи не давали утешительных прогнозов.

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/ Фото: Instagram

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